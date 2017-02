Et maintenant le vin pour chien... Jusqu'où ira la folie de l'humanisation des animaux ?

Atlantico : Beaucoup d'accessoires et autres produits dérivés existaient déjà pour nos animaux de compagnies et désormais dans différents cafés à New-York comme à Paris, les chats pourront avec leurs maîtres boire du faux vin. En quoi consiste ces pratiques ? Selon vous, s’agit-il seulement d’une mode passagère ?

Claire Bentolila : Il me semble qu'il y a deux choses : les bars à chats, qu’ils soient à New York ou à Paris, et les aliments copiés des aliments humains à "partager" avec son animal.

Dans ceux que j’ai vu, les bars à chats ne proposent pas d’aliments pour chat que les clients peuvent leur donner.

En effet, en France du moins, il n’est pas autorisé de nourrir les chats dans les bars à chats. Je crois que la réglementation ne permet pas de nourrir les chats avec les aliments du café. Aux Etats-Unis ou au Canada je ne sais pas, je n’ai rien vu de tel sur internet, mais je peux me tromper.

En effet, partager un moment dans un bar à chats, c'est caresser le chat, l’accepter sur ses genoux, profiter de son ronronnement, faire des photos, profiter du moment présent...

Développer des aliments pour animaux (chats ou chiens d’ailleurs) n'est pas nouveau. Il est possible de trouver des gâteaux pour animaux familiers, des plaques de chocolats, même des gâteaux d'anniversaire. Ces produits sont des aliments pour animaux, avec des goûts particuliers pour eux. Généralement, ils ne sont pas du goût humain (bien que...).

Il me semble que le vin à partager est un produit spécifiquement pour chat ou chien. Le maître prend un verre de vrai vin et partage le moment avec son chat en lui offrant un verre de son propre vin. Chacun sa boisson ! Je ne sais pas si ce type de pratique est éphémère ou pas. Ce n’est pas vraiment du partage, car nous ne pouvons pas faire boire de l’alcool à notre chat (bien qu’ils mettent de l’herbe à chat si j’ai bien compris pour le rendre « pompette ». Quel est l’intérêt ? A chacun de se poser la question).

Les aliments sophistiqués pour chiens et chats, ainsi que les friandises, les produits pour nettoyer les dents à la menthe ainsi que les dentifrices existent depuis longtemps, et semblent survivre. Alors pourquoi pas le faux vin ? Personnellement, je pense que c’est du gadget. A voir.

Dans certains cas pouvons nous parler d’une forme d’anthropomorphisme ou d'humanisation de nos animaux ? Qu’est-ce que cela révèle sur notre société ?

Nous pouvons en effet parler d’anthropomorphisme, qui est le fait de traiter les animaux comme des humains en projetant nos modes de vies, nos désirs et nos besoins sur eux. La nourriture n’est pas la seule projection, mais comme elle est très importante pour nous, nous pensons que les produits raffinés sont aussi importants pour eux. En réalité, ils se satisfont très bien de nourriture plus simple.

La volonté de partager un repas, un verre de vin, avec son animal, est très humain, car nous avons la culture du partage alimentaire. En effet, nous mangeons à table, en famille, ou avec des amis, les apéros sont des activités très sociales. Certaines personnes vivant seules peuvent avoir envie de partager ces moments de convivialité avec leur animal. Et par ailleurs, si l’animal est considéré comme un membre de la famille, nous l’intégrons dans nos comportements. Les industriels surfent sur ce type de comportements, pour développer des copies d’alimentation humaines. Comme nous sommes dans une société de consommation et que nos animaux sont des membres à part entière de la famille, nous pouvons en effet être tenté par ce type d’aliments. Je dis bien que NOUS sommes tentés d’acheter cela, car le chat, lui ne va pas dans les magasins et ne choisit donc pas ce qu’il mange. Ces aliments sont donc crées pour nous (contrairement à ce que nous disent les publicités).