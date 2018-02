Et si nous étions tous coupables de l'omniprésence de l'argent sale ?

Sommes-nous coupables de l’argent sale ? La question, aussi provocante soit-elle, mérite pourtant d’être posée. Comment expliquer la reproduction de mêmes schémas au fil des années? Comment expliquer qu’en dépit des nombreux scandales qui émaillent notre quotidien, trop peu de changements interviennent? Comment expliquer la répétition d’actions, que l’on sait pourtant dangereuses pour la démocratie ? Est-ce un manque de clairvoyance ? Est-ce un manque d’information, laissant ainsi les citoyens perdus face à des enjeux qui les dépassent?

Ou au contraire, doit-on faire face à un trop-plein d’informations qui provoque chez nous dégoût et lassitude ? Si la frontière sémantique peut être tenue, ne devrions-nous pas préférer le terme «responsables» plutôt que « coupables»?

En matière de corruption, l’avis d’Antoine Peillon est tranché. Dans son ouvrage Corruption – Nous sommes tous responsables, publié en 2014, il considérait que le développement de « cette gangrène se nourrit de la banalité des conflits d’intérêts et des petits arrangements de chacun avec la morale civique ». Égrainant pendant deux cent cinquante pages la succession de scandales de corruption touchant les secteurs de la défense, de l’économie, de la politique locale comme internationale, il met en évidence les liens entre ces affaires et la « crise de régime ». Eva Joly déclarait ainsi en avril 2013 : «Nous sommes au bord de la crise de régime. Le gouvernement doit saisir l’ampleur de la situation et agir en conséquence […] Quant à la droite, qu’elle ne se croie pas en meilleur état : elle-même a fort à faire avec l’affaire Bettencourt, qui est autrement plus grave que l’affaire Cahuzac. »

Dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée, il peut paraître absurde d’associer Monsieur et Madame tout le monde au trafic d’êtres humains, d’armes ou autres joyeusetés. Pourtant, en y regardant de plus près, force est de constater que ces économies parallèles sont désormais inextricablement liées aux économies légales. Prenons le cas de la contrefaçon par exemple. Une étude révélait que 18 % de la population espagnole achetait sciemment des produits contrefaits. Par praticité. Par habitude. Par recherche de prix moindres. Pour des centaines d’autres raisons. Pourtant, en payant ce sac, ces lunettes, ce télé- phone, l’acheteur ne semble pas prendre conscience que son argent permettra d’alimenter groupe criminel, organisation criminelle transnationale, voire même groupe terroriste. Rappelons qu’en France, le gouvernement estime que les revenus engendrés par l’activité de contrefaçon atteignent 6 milliards d’euros par an. À l’échelle internationale, elle est comprise entre 250 et 500 milliards de dollars par an, soit 2,5 % des importations mondiales, selon l’ONUDC.