Et droite et gauche, euh.... : et si LREM n’était finalement qu’un PS assumant enfin la nature qui était profondément la sienne depuis 1983 ?

Atlantico : Suite au mauvais résultat de LREM aux élections législatives partielles de ce 4 février, remportées par LR, le journal Le Monde révélait la stratégie du parti d'Emmanuel Macron face à son opposant. « L’idée est donc de mettre en garde les électeurs de gauche contre ‘une droite en voie de radicalisation’ ». En quoi cette stratégie rappelle-t-elle celle du PS à l'égard du Front national ?

Christophe Boutin : Reprenons si vous le voulez bien ces différents éléments. Le premier d’entre eux est la victoire de LR dans deux législatives partielles. Relativisons les choses : d’abord en tenant compte du fort taux d’abstention ; ensuite en notant que nous ne sommes plus dans la situation des législatives de 2017, où, avec l’effet d’entraînement de la présidentielle, la vague LREM a permis d’élire des candidats quasiment incapables de s’exprimer, dont le programme politique se résumait à la récitation d’un argumentaire type, et qui avaient pour seule légitimité d’apparaître sur un photomontage à côté du nouveau président.

Mais, même avec ces correctifs, il est vrai que LR a réussi à gagner des partielles dans lesquelles LREM s’était investi, avec déplacement de figures nationales, ce qui peut sembler une défaite pour ce dernier parti.

Selon le journal que vous citez, la stratégie de LREM consisterait donc à agiter le spectre du retour de la droite pour éviter un vote de la gauche se portant sur d’autres candidats au premier tour mais, surtout, ne se reportant pas sur LREM – en l’état actuel des forces politiques, quasi-assuré d’y être présent – au second. Reste pour cela à éviter de paraître soi-même « de droite » aux yeux des électeurs de gauche, à éviter un abstentionnisme de second tour rappelant la fameuse formule du PC refusant en 1969 de choisir entre « bonnet blanc et blanc bonnet ».

Or Emmanuel Macron maintient un discours économique largement mondialiste et libéral, et entend présenter un discours ferme sur l’immigration. Il faut donc que la « vraie » droite soit suffisamment odieuse aux yeux des électeurs de gauche pour qu’il puisse les faire revenir, et présenter LR, ou tout au moins son président et sa garde rapprochée, comme se « radicalisant », c’est-à-dire intégrant dans leur discours des éléments de celui du FN et donc diabolisés, peut effectivement conduire à ce résultat.

Mais, « en même temps », si on ose écrire, cette attaque contre une « radicalisation » de Wauquiez permet aussi de continuer d’enfoncer le coin entre les deux éléments qui composent encore LR, à savoir, de manière schématique, sa frange gaullo-bonapartiste héritée du RPR et sa frange européo-orléaniste héritée de l’UDF.

La stratégie mitterrandienne du PS à l’égard du FN avait un autre but. Il s’agissait de faire monter électoralement le FN, d’abord, pour ensuite geler les voix qu’il recueillait en interdisant moralement à la droite RPR-UDF toute alliance avec lui, lors des élections comme pour la direction des collectivités locales. De ce côté, le système fonctionne toujours : Laurent Wauquiez, ne serait-ce que pour exister politiquement, incapable de s’allier au FN, tant à cause des diktats moraux de la gauche que de la double crainte d’une scission de LR d’abord, puis d’une dilution ce ceux qui suivraient ce ralliement dans un parti qui ne serait plus le leur, qu’il s’agisse d’intégration ou seulement des conséquences pratiques des collaborations, a rappelé qu’il refuserait toute alliance avec le FN. Il lui reste donc à tenter ce que Nicolas Sarkozy avait réussi en 2005, le siphonage d’une partie des électeurs du FN, mais outre que ces derniers, échaudés justement par l’expérience de 2005, sont sans doute devenus plus méfiants, le « durcissement » induit de son discours conforte la thèse de sa « radicalisation »… et ramène les électeurs de gauche chez LREM au second tour. Situation bien délicate !

Edouard Husson : Portons le regard froid de l'historien. Nous avons déjà dur recul. Vous rappelez-vous comment, il y a un an, les médias étaient déchaînés contre François Fillon? A-t-il été convoqué devant la justice un an plus tard? Que reprochait-on à Fillon? Son goût de l'argent! Pour en faire, dans un imaginaire français un peu simpliste mais qui semble faire son effet régulièrement, un homme "de droite", avide au gain etc.... Et d'ailleurs ne s'agissait-il pas de verrouiller la dénonciation de l'homme de droite qu'il semblait être dans tous les domaines: sa scandaleuse russophilie, son indulgence coupable pour La Manif pour Tous? Emmanuel Macron a superbement utilisé ces circonstances pour dresser de lui-même l'image d'un homme du centre, réconciliateur des deux France, loin des outrances de Fillon qui, non seulement n'était pas fréquentable personnellement mais surtout idéologiquement. Et une partie de l'état-major des Républicains a suivi le lynchage de Fillon tandis que l'autre s'abstenait de le soutenir. Vu de Grande-Bretagne ou d'Allemagne, on se demande comment un parti peut jouer à ce point contre ses intérêts; avoir aussi peu d'instinct de survie. Mais on est en France, pays de la Révolution, où la gauche conquiert le pouvoir régulièrement grâce aux divisions de la droite. Evidemment qu'Emmanuel Macron est de gauche, une gauche individualiste qui est toujours la gauche originelle. Et Macron a fait ce que fait toujours la gauche pour gagner: présenter d'elle-même un visage modéré. Alors que la droite, pour gagner, doit faire le contraire, s'assumer comme "droite".