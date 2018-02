Et la croissance revint… : ce que nous devrions en faire pour préparer l’avenir de la France au mieux

Atlantico : "Plus forte croissance économique de la zone euro depuis près de 12 ans en janvier", ce sont par ces mots que Markit présentait sa dernière note relative au climat économique de la zone euro, venant ainsi souligner une nouvelle fois le retour en forme du continent. Markit ajoute " La France prend la tête du classement des pays par Indice PMI en janvier, le taux d’expansion restant stable par rapport à décembre dans l’Hexagone et proche de son pic de près de 6 ans et demi atteint en novembre. ". Dans un tel contexte, quelles seraient les priorités pour un gouvernement ayant l'ambition d'assurer un avenir économique solide au pays ?

Comment profiter de ce mouvement ?

Un taux de croissance traduit la capacité d’un pays à produire un surcroît de richesse. De ce point de vue, l’année 2017 a été bonne pour la France, meilleure même qu’espérée. Le Produit intérieur brut (PIB) a progressé de 1,9% contre 1,1% en 2016. Et cette tendance positive pourrait s’accentuer en 2018 avec un taux supérieur à 2%, tout à fait envisageable. Ceci signifie davantage de revenus pour les ménages, davantage de recettes pour les finances publiques de l’État et les organismes de Sécurité sociale. Dès lors, la question du bon usage de ce surcroît de richesse est immanquablement soulevée.

Cette question s’est déjà posée en 1999-2000 (Gouvernement Jospin) où l’on a débattu sur l’usage d’une « cagnotte fiscale » créée par un bon niveau de croissance. Les sommes furent employées à des allègements fiscaux plutôt qu’à diminuer le déficit et l’endettement du pays.

Avant d’y répondre, il convient de savoir si ce surplus est conjoncturel ou structurel. On le saura dans quelques mois. D’autre part, ne cédons pas à l’illusion d’une quelconque cagnotte. Elle n’existe pas !

Car la tentation serait grande de dépenser les produits d’une croissance retrouvée. Une erreur, telle que celle réalisée il y a près de 20 ans, ne devra pas être répétée car la France est un pays qui a du mal à contrôler ses dépenses. Il faut mettre à profit cette embellie pour améliorer la situation économique du pays car l’effort sera plus facile à absorber qu’en période de disette budgétaire. Elle doit permettre de rendre la France plus performante, plus compétitive, à être mieux gérée et à transformer l’Etat. Ainsi, si cet excédent de recettes est conjoncturel, il me semble de bon ton que les nouvelles recettes servent notamment à réduire le déficit budgétaire d’autant que les taux d’intérêt remontent. En revanche, s’il est structurel, il pourrait, dans des proportions à déterminer, servir à des dépenses d’investissement et/ou à des baisses d’impôt et à apurer le passif.

Mais, quelles que soient les mesures envisagées, elles ne seront acceptées par les Français que si elles s’appliquent à tout le monde. Or, parmi les premières décisions prises par le Gouvernement Philippe, il y a plusieurs mesures qui ont allégé la charge fiscale des plus hauts revenus. L’objectif est d’encourager un esprit d’entreprise dont la France a effectivement besoin.