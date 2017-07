Et si ça avait été un(e) autre à l'Elysée… : qui aurait fait quoi pour gérer le trou dans le budget « découvert » par Emmanuel Macron ?

Les quatre candidats, dits « malheureux », se doutaient bien qu’il y avait anguille sous roche dans le Budget 2017. Mais pas à ce point. Ils savaient que la première année de leur quinquennat serait en fait la sixième de celui de François Hollande, tout soucieux qu’il était d’être d’abord candidat (politiques de formation et de contrats aidés des chômeurs, pas entièrement chiffrées et financées pour 2017), puis réélu (augmentation des fonctionnaires, à valoir aussi cette même année).

Mais pas à ce point !

François Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen proposent donc, tous, à la loi de moralisation en cours d’ajouter trois articles :

- l’un sur la responsabilité civile et pénale des politiques présentant des comptes « insincères » (faute d’être vertueux, la peur peut toujours servir),

- l’autre sur des sanctions des hauts fonctionnaires qui n’ont pas averti de manquements techniques évidents, plus des protections spéciales pour les lanceurs d’alerte, comme dans le secteur privé (whistle blowers),

- et le troisième sur le cadrage budgétaire de fin de quinquennat. Il doit être prudent, ne pas comporter de mesures engageant le suivant et qui ne seraient pas explicitement financées – le tout avec vérification préalable de la Cour des Comptes.

François Fillon, très soucieux de transparence, et Benoît Hamon, très soucieux (sans doute) de montrer la validité à terme de sa proposition de revenu de base, font deux apports comptables :

- d’abord, les comptes publics sont (parfois) insincères, comme on le voit, mais ils sont toujours partiels. Ils proposent donc d’adjoindre au bilan public le « hors bilan », avec les dettes implicites de l’Etat. Il s’agirait des dettes liées aux retraites des fonctionnaires, non provisionnées, des dettes de la SNCF, d’Engie, de pôle emploi, de la SS et autres, dont l’Etat est caution de fait,

- ensuite, les politiques mises en œuvre devraient prendre en compte leur coût total, par exemple celui lié à la fermeture des centrales nucléaires, afin d’éclairer le débat.

Les chiffres de dette publique, évalués à 1 PIB, pourraient alors s’élever au double ou au triple, ce qui serait de nature à optimiser les choix publics, en mettant plus en avant les économies, l’efficacité de la dépense publique et des perspectives longues, bien au-delà du quinquennat.

François Fillon : il suivait d’abord les propositions de la Cour des Comptes dans son rapport de juin 2017. Il s’agirait surtout de « reporter ou annuler toutes les mesures d’accroissement de dépenses publiques non encore mises en œuvre, et de prendre des mesures d’économies supplémentaires portant sur toutes les administrations publiques. Atteindre en 2018 l’objectif de réduction du déficit de 0,5 point de PIB impose de stabiliser les dépenses en volume. » Evidemment, ces mesures sont essentiellement axées sur l’austérité, ce qui pèsera sur la croissance (et la paix sociale).