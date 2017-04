Et au delà de la simple condamnation morale, que peut vraiment faire l’Union européenne pour équilibrer ses relations avec la Turquie de Recep Tayyip Erdogan

Atlantico : Le chef de la délégation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) Florin Preda a déclaré "Le référendum s'est déroulé sur un terrain inégal et les deux camps en campagne n'ont pas bénéficié des mêmes opportunités". Si une condamnation morale n'a que peu d'impact en matière de politique étrangère, quelle stratégie l'Europe pourrait-elle mettre en œuvre pour obtenir la relation la plus équilibrée avec la Turquie ?

Laurent Leylekian : Votre question suggère que la relation actuelle entre l’Union européenne et la Turquie est déséquilibrée et elle l’est effectivement. Mis à part l’adhésion politique aux institutions, l’UE a tout donné à la Turquie : libre circulation, Union douanière, subventions de préadhésion à fonds perdus, etc... Peu de nos concitoyens réalisent que la Turquie est infiniment plus membre de l’UE que ce qu’elle aurait pu attendre de la CEE lors de sa première demande d’adhésion en 1987. La Turquie, pour sa part, n’a pas bougé d’un pouce sur les conditions politiques de cette adhésion : ni sur Chypre qu’elle occupe toujours, ni sur l’Arménie sur laquelle elle exerce toujours un blocus, ni sur les droits socioculturels des minorités et sur la liberté d’expression qui sont en régression.

Elle n’a pas même progressé sur une mesure qui ne fait formellement pas partie des critères d’adhésion mais qui aurait fait beaucoup bouger les lignes : la reconnaissance du génocide arménien.

Nous en sommes à un point où la crise est structurellement inévitable : l’UE a ouvert quasiment tous les chapitres possibles de l’Acquis communautaire au regard du contexte, et elle ne peut décemment en refermer aucun. On ne peut plus avancer et ni la Turquie, ni l’Union ne veulent reculer tant pour des raisons idéologiques que pour des raisons mal placées d’amour-propre. L’insistance à maintenir sous perfusion cette candidature moribonde est absolument délétère. Sur ce point-là comme sur d’autres, la vision libérale d’une Europe sans frontières ni identité nourrit son propre rejet.

Pour sortir de ce cercle vicieux, il n’y a certainement pas de formule magique mais on peut au moins préconiser un changement d’attitude politique et une réforme structurelle des institutions de l’Union : d’un point de vue politique, il faut cesser d’agiter sous le nez du pouvoir turc des promesses intenables de progrès dans les négociations ou d’oboles financières en échange d’avancées sur les principes démocratiques et d’Etat de droit ; c’est infantilisant, la Turquie désormais riche et autonome n’en a nul besoin et ses autorités devraient comprendre que leur pays doit adopter ces principes dans son propre intérêt et non pas pour complaire à autrui. Si elles ne veulent pas le comprendre, nous pouvons continuer à tenter de les convertir à nos valeurs mais il faut arrêter le système de récompense qu’on emploie comme on le ferait avec des animaux savants. J’ajoute de plus que c’est une curieuse conception qu’ont les institutions de l’Union de considérer comme elles le font que tout pays démocratique à vocation à adhérer. C’est d’ailleurs assez méprisant pour les Européens.