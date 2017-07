Ça y'est, c'est l'heure des grands départs : petits conseils pour occuper ses enfants pendant le trajet

Atlantico : En ce premier week-end de grands départs en vacances, les trajets ( voiture, train, avion ) peuvent être longs surtout pour les enfants. Quelles sont les 5 astuces pour occuper ses enfants pendant le voyage ? Quels sont les jeux à faire en voiture, dans le train ou dans l'avion ?

Anne Delacour : Clairement, l'astuce numéro un est de conduire quand les enfants dorment. Quand on dort on ne s'ennuie pas ! Pour un long trajet, il ne faut donc pas hésiter à rouler de nuit, soit en partant tôt le matin, soit en fin d'après-midi.

L'autre astuce toute bête : manger ! Si on n'est pas trop gêné par les éventuelles miettes (vive l'aspirateur une fois à destination), donner des aliments qui se mangent facilement dans un siège auto, par petits bouts, ça occupera bien les gourmands.

Dernière astuce "facile" : les consoles de jeu, tablettes ou autres ordinateurs. On trouve maintenant des tas de jeux (éducatifs ou non) à télécharger, ou on peut se limiter à des histoires racontées, en vidéo ou en version audio seule. Attention cependant à limiter le temps passé devant l'écran pour ne pas se retrouver avec des enfants complètement surexcités ensuite.

Sinon, quelques jeux "à l'ancienne" que j'aime tout particulièrement :

- Le portrait chinois : si tu étais un animal, tu serais...

- Devine à quoi je pense : je choisis un animal (par exemple) et mon enfant doit deviner lequel en me posant des questions auxquelles je ne peux répondre que par oui ou non.

- Les familles de mots : un jeu qui consiste à trouver le plus de mots possibles appartenant à la même famille Animaux, fruits, héros de manga japonais... les possibilités sont infinies en fonction de l'âge et des centres d'intérêts des enfants !

Comment faire lorsque les enfants n'ont pas le même âge ? Existe-t-il des jeux à faire avec toute la famille ? Lesquels ?

On peut les occuper chacun de leur côté, ou jouer à des jeux qui fonctionnent bien avec des enfants d'âges différents ! Quelques exemples :

- le ni oui ni non : un jeu où les enfants finissent par être meilleurs que leurs parents et qui peut être joué avec des enfants de 4-5 ans mais qui amuse aussi les ados de 14 ans.

- l'histoire de la voiture d'à côté : les occupants des voitures que l'on côtoie sur l'autoroute sont d'infinies sources d'histoires à raconter ou faire raconter à ses enfants ! Où vont-ils, d'où viennent-ils, quel âge ont leurs enfants, etc...

- l’œuvre collective : un jeu qui consiste à dessiner ensemble, soit tour à tour, soit en faisant deviner à l'autre ce qu'on dessine, soit encore en demandant au plus petit de colorier des formes dessinés par le plus grand.

Quels sont les bons moments pour faire des pauses ? Combien de temps doivent-elles durer ? Faut-il privilégier les aires de repos ?

On recommande de faire des pauses toutes les 2 heures. Sur l'autoroute, une aire de repos sans station essence sera plus confortable pour un pique-nique ou une séance de défoulage collectif. Quelques techniques pour libérer l'énergie accumulée avant de remonter en voiture :