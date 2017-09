Erdogan peut-il réussir à avoir un impact significatif sur les élections allemandes ?

Alors que les élections générales allemandes se dérouleront le 24 septembre prochain, Recep Tayyip Erdogan a appeler les Turcs d'Allemagne à donner une "gifle" aux partis au pouvoir, ciblant directement la CDU, le SPD, ou les verts. Quel pourrait être l'impact d'un tel appel sur le résultat des élections ? Les "Turcs d'Allemagne", plus grande minorité du pays, sont-ils susceptibles de suivre les directives de Recep Tayyip Erdogan ?

L'ingérence directe, ouverte, d'un membre de l'exécutif turc et non des moindres, puisqu'il s'agit du président R.T. Erdogan constitue un précédent historique et une étape supplémentaire dans la crise entre Berlin et Ankara.

Le 18 août, Erdogan a en effet appelé les électeurs allemands d'origine turque à ne pas voter pour la CDU-CSU le 24 septembre prochain, et à boycotter également la SPD et les Verts - ces trois partis étant considérés comme "des ennemis de la Turquie" par le président turc.

Le ministre turc en charge des questions européennes, Ömer Celik, quatre jours après, prenant le relais de la surenchère verbale, a accusé dans 28 tweets le ministre allemand des affaires étrangères, Sigmar Gabriel, de tenir des propos dignes d'un "raciste" et d'un membre de l'extrême droite - à l'instar du ministre autrichien des affaires étrangères, Sébastian Kurz, stigmatisé pour sa part comme "un ennemi des réfugiés et un symbole d'une politique raciste". Jusqu'où ira le pouvoir turc dans son escalade verbale vis-à-vis de l'Allemagne qui avait débuté avec des attaques ad hominem d'une violence inouïe dans la culture politique allemande contre Angela Merkel au printemps 2017? Quelle est la stratégie d'Erdogan (il y a-t'il au fond vraiment un objectif politique ?) dans cette spirale antiallemande et anti-occidentale qui est largement instrumentalisée sur le plan intérieur pour se poser en victime ? C'est la principale inconnue.

Si l'on pousse le raisonnement d'Erdogan, cela revient indirectement à voter pour l'un des trois partis restant: la FDP, l'extrême gauche (die Linke) ou l'AfD à l'autre extrême, tous trois très critiques, avec des prismes politiques différents, à l'égard de l'AKP et du gouvernement turc.

Un million de Turcs sur les 3 millions résidant sur le territoire allemand possèdent la nationalité allemande, et 700000 d'entre eux sont en âge de voter, ce qui représente moins de 1% du corps électoral allemand. De facto, l'appel à boycotter le scrutin devrait n'avoir qu'un impact marginal sur les résultats. Par ailleurs, la communauté turque allemande n'est pas un bloc homogène, même si elle a voté massivement en faveur du référendum et de la réforme constitutionnelle proposée par Erdogan au printemps dernier. Elle est parcourue comme en Turquie par des lignes de fractures profondes. Les minorités alévies et surtout kurde sont fondamentalement hostiles à l'AKP. Enfin, l'électorat turc allemand vote d'abord en fonction d'enjeux allemands ; historiquement, cet électorat est dans sa grande majorité, favorable au parti social-démocrate, la CDU-CSU pâtissant de l'hostilité de Merkel et du parti à l'intégration de la Turquie dans l'UE.