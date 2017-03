Envie de comprendre la vision choc du monde de l'éminence grise de Donald Trump ? Voilà le livre pour le faire (on vous résume...)

The Fourth Turning : An American Prophecy, le livre de l'historien Neil Howe, a largement inspiré la vision qu'a du monde Steve Bannon, conseiller stratégique de Donald Trump. Dans celui-ci, l'Histoire apparaît comme cyclique et générationnelle, et non comme linéaire ou chaotique. A quelle vision du monde cette approche historique correspond-elle ?

Philippe Fabry : L’idée de voir des cycles dans l’Histoire n’est pas nouvelle. Même si l’on excepte les conceptions mythiques de l’éternel retour, qui sont sans doute vieilles comme l’humanité, on trouve d’authentiques historiens partisans de l’existence de schémas historiques récurrents depuis au moins Polybe, au IIe siècle avant Jésus-Christ.

Cet historien grec est l’auteur de la théorie de l’anakuklosis, l’anacyclose, soit la théorie de la naissance et de la dégénérescence cyclique des régimes politiques – thèse que l’on trouvait déjà, plus embryonnaire, chez Platon – où la monarchie dégénère en tyrannie, qui fait place à l’aristocratie, qui dégénère en oligarchie, puis la démocratie qui dégénère en ochlocratie, que l’on appellerait plutôt démagogie ou… populisme.

Et ceci est très intéressant parce que Polybe lui-même vécut dans une époque très voisine de la nôtre, où la puissance romaine était en train de se déployer sur le monde antique, où les vieilles cités grecques s’étaient rassemblées en Ligue achéenne pour tenter de peser un peu face à ce géant et à une autre grande puissance, la Macédoine, qui avait jadis contrôlé la moitié de la Grèce avant d’être repoussée par les cités libres alliées aux Romains. A l’époque de Polybe, la Macédoine redevenait menaçante, avec à sa tête l’ambitieux et despotique roi Persée, et tentait d’étendre son influence sur la Grèce en excitant le populisme anti-romain, tandis que les élites grecques étaient plutôt pro-romaines ; cet antagonisme sapait d’ailleurs le fonctionnement des démocraties grecques. Remplacez Rome par les Etats-Unis, la Ligue achéenne par l’Union européenne et la Macédoine par la Russie, et vous aurez précisément un schéma similaire à la situation actuelle.

Donc, pour répondre à votre question, cette recherche des cycles, de la récurrence générationnelle est généralement le fait d’individus, qu’il s’agisse hier de Polybe ou aujourd’hui de Howe, qui sentent que le régime, au sens large (politique, social, économique), est au bord du basculement et essaient autant d’anticiper que, tout simplement, comprendre ce basculement. Et le fait est que c’est une façon de penser très féconde et efficace, car en fin de compte, en affirmant qu’après la démagogie populiste, stade ultime de la dégénérescence de la démocratie, viendrait le temps du retour de la monarchie, Polybe parvenait à anticiper l’Empire romain, qui fut le résultat des guerres du IIe-Ier siècles avant notre ère.

Et il est aujourd’hui vraisemblable que, comme le dit Neil Howe, nous soyons à la veille d’un changement de paradigme, non seulement aux Etats-Unis mais au niveau mondial, avec une mutation importante du régime – ce que j’ai expliqué moi-même, sous différents angles, dans mes trois livres, notamment en comparant la trajectoire historique américaine avec celle de la Rome antique.

Edouard Husson : On peut se placer sur trois plans pour répondre à votre question. D'abord, prendre The Fourth Turning pour ce qu'il est: un livre qui se place dans le sillage des grandes philosophies de l'histoire, désireuses de découvrir des "lois" afin de mieux anticiper sur ce qui est à venir. Strauss et Howe prennent la suite de Vico, Hegel, Spengler, Toynbee, pour n'en citer que quelques-uns. De ce point de vue, le livre est plaisant à lire, séduisant, fréquemment approximatif dans le détail (cherchant à faire entrer les faits dans un cadre systématique) mais toujours stimulant.

Comme souvent avec ce genre d'ouvrages, il fait preuve d'une vraie capacité d'anticipation. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un livre vieux de vingt ans, L'analogie historique avec des périodes antérieures et une description précise de phénomènes de générations lui permet d'anticiper, par exemple, sur les attaques terroristes des années 2000 et la grande crise financière de 2007-2008. Une deuxième façon d'évaluer le livre, c'est, en effet, de le classer parmi les grandes familles de philosophies de l'histoire.

L'avènement de la pensée hébraïque, huit siècles avant notre ère (en gros chez les auteurs des livres attribués à Isaïe) a conduit à abandonner une vision cyclique de l'histoire au profit d'une vision linéaire, tournée vers un progrès, une fin ultime. Le christianisme a considérablement élargi l'audience du programme annoncé chez Isaïe, prêchant dans toujours plus de régions du globe l'avènement universel d'une ère de paix, qui signifierait la fin des cycles alternant construction et destruction, paix et guerres, prospérité et misère etc....La pensée hébraïque, sous sa forme juive, chrétienne ou sécularisée, dispose toujours, aujourd'hui, d'un grand pouvoir d'attraction. La vision d'une histoire linéaire, débouchant sur un inéluctable progrès, ne perd pas de son pouvoir d'attraction. Mais le décalage entre l'utopie et la réalité entraîne, régulièrement, le retour à une vision cyclique de l'histoire.

Le livre de Strauss et Howe est largement une réponse à l'essai de Fukuyama, publié quelques années plus tôt, sur la "fin de l'histoire" et l'avènement d'une ère démocratique universelle. Dernier aspect, qui est celui qui m'intéresse le plus dans The Fourth Turning, c'est le naturel avec lequel l'histoire anglaise et l'histoire américaine sont envisagées comme un tout indissociable. C'est sans doute la raison majeure pour laquelle Bannon en a fait son livre de chevet. La présidence de Trump va se placer dans un cadre de profonde solidarité "anglo-américaine".

Quelle est la pertinence de cette approche cyclique et générationnelle de l'Histoire ? A l'inverse, quelles peuvent en être les limites ?

Philippe Fabry : Selon moi, qui travaille aussi ces questions, la pertinence est totale, sur le principe : dès lors que l’on considère ces questions véritablement avec un œil d’historien, en partant des faits et sans mêler à ses réflexion des considérations idéologiques ou pseudo-mystiques, ce qui a pu être le défaut de certains penseurs de la "cyclicité" historique – je préfère quant à moi parler de schémas récurrents, qui rattachent ce travail sur les cycles historiques à ce qu’il y a à la base de toute science, à savoir l’observation, la catégorisation, et la réflexion fondée sur ces exercices préalables.

La principale limite, à mon sens, est celle-ci : se détacher des faits et sombrer dans un esprit de système ou dans une mystique des cycles, ou dans un culte du "sens de l’histoire" virant à cet historicisme que critiquait Karl Popper. C’est souvent ce que font les activistes politiques qui se prennent de passion pour telle théorie ; c’était le cas des marxistes, j’ignore si c’est celui de Bannon.