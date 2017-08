L’entreprise St Gobain, un héritage de Colbert qui définit encore aujourd’hui 350 ans plus tard le capitalisme à la française

Si on s’en tient au livre d’histoire, Colbert, Premier ministre de Louis XIV est l’inventeur du colbertisme. Pour les uns, c’est la forme d’un capitalisme d’Etat qui ne dirait pas son nom. Pour d’autres, c’est la caricature du centralisme et de l’interventionnisme de l’Etat central. Rien n’est plus faux. Colbert n’a jamais investi un écu de l’Etat. D’ailleurs, l‘Etat sous Louis XIV n’avait d’argent à dépenser que pour acheter l’allégeance des nobles et payer son armée. Par contre, Colbert a défini, c’est vrai, une stratégie industrielle à vocation internationale en suscitant la création de compagnies industrielles, en incitant des « amis riches à investir » et en trouvant des talents.

Il y a chez Colbert, un côté « business agnels », ou fonds d’investissement et surtout une ambition dont il a convaincu le roi Louis XIV, selon laquelle la stabilité politique ne pouvait se développer que si le pays était économiquement riche.

La puissance politique ne pouvait s’appuyer que sur la puissance économique. Il y a du Machiavel chez Colbert.

Il y avait chez Colbert, un peu de Pompidou ou de Giscard. Il y aussi un peu de Macron.

L’héritage de Colbert est donc immense et si, le plus beau vestige politique reste le château de Versailles, expression et instrument de puissance, il faut, sur le terrain économique, visiter St Gobain qui a aujourd hui 350 ans, qui reste la première entreprise mondiale dans le secteur des matériaux de construction et qui est désormais la plus en pointe pour accompagner la transition énergétique des économies modernes.

Mais qui était Jean-Baptiste Colbert ?

En quelques lignes, Jean-Baptiste Colbert est né en Champagne en 1619, à une époque où Dom Pérignon régnait sur une abbaye et quelques arpents de vignes mais ne savait pas qu’il serait connu dans toutes les boites de nuit du monde 3 siècles plus tard. Colbert ne fut dans rien dans l’enrichissement de la Champagne.

Il appartient cependant à une famille de marchands très riches, qui vont devenir banquiers. Ce sont les premiers banquiers de Reims. Un peu nobles (ils avaient acheté des titres de noblesse) mais l'essentiel de leur fortune venait du commerce et de la spéculation. Son père, comme souvent « fils de » à cette époque, était devenu receveur général des rentes de la ville de Paris. Comme il était malin, ça lui rapportait beaucoup d’argent. La ville vendait les rentes et lui, les gérait.

Le jeune Colbert profite de toutes les relations de son père et se rapproche du pouvoir tenu par Louis XIII. Alors qu’il a 21 ans, son père investit une partie de sa fortune pour lui acheter « un Job » à la cour : Jean-Baptiste devient commissaire des guerres. Pas très spectaculaire sauf que c’est lui qui s’occupe des finances de la guerre. Il gère les dépenses et trouve l’argent. Alors comme le roi fait souvent la guerre, le petit Colbert a du travail et de l’influence. Dix ans plus tard, il est nommé conseiller du roi et Mazarin, qui gouverne, le remarque. Pour quoi faire ? Pour gérer sa fortune personnelle qui est une des plus importantes de l’époque. Mazarin est devenu immensément riche. Colbert va gérer la fortune de Mazarin, pendant 10 ans.