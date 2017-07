Entre technocratie et centre droit; petite analyse de ce qu'est vraiment le macron-philippisme

Atlantico : ​​Cette première semaine de juillet a été l'occasion, pour les deux têtes de l’exécutif, de présenter l'orientation du quinquennat à venir. Au regard du discours du Congrès d'Emmanuel Macron, et du discours de politique générale d'Edouard Philippe, comment pourrait-on qualifier le "Macron-philippisme" ? Comment s'inscrit il dans la tradition politique française, de quoi, de qui, est-il l'héritier ?

Bruno Cautrès : L’analyse de cette séquence et plus généralement du « macron-philippisme » peut se faire par plusieurs entrées. Au plan politique et idéologique, nous sommes en présence d’orientations libérales et centristes, qui semble pour le moment tirer un peu plus du côté centre-droit que centre-gauche. Les mots utilisés par l’un et l’autre appartiennent en effet au répertoire du centrisme-libéral-européen et (pour le moment) ne viennent pas vraiment puiser dans les répertoires classiques de la droite et de la gauche: par exemple des mots comme « justice sociale », « inégalités », « pauvreté », « richesse », « redistribution », ne sont pas utilisés même s’il est question d’une liberté qui ne peut s’exercer dans la contrepartie de la « protection » ; de même, les questions identitaires et sécuritaires, les questions familiales aussi, ne sont pas présentes de la même manière que dans le discours de la droite depuis plusieurs années.

Les discours et leurs mots veulent donc incarner le dépassement du clivage gauche/droite et ce contournement veut s’opérer au nom de l’efficacité et du retour vers la « vraie égalité des chances ». Une formule d’Emmanuel Macron, reprise à nouveau à Versailles, résume cette orientation : « c’est juste parce que c’est efficace, c’est efficace parce que c’est juste ». Cette orientation rappelle certains précédents de gouvernements de type plus « technocratique » que politique. La composition du gouvernement « Philippe II », avec l’exit de François Bayrou et Marielle de Sarnez, a d’ailleurs renforcé cette tonalité.

Alors que le choix du 3 juillet, fait par Emmanuel Macron, laissait présager un "effacement" du premier ministre, ce scénario ne semble pas avoir eu lieu. Comment interpréter cette séquence pour les deux hommes ?

Effectivement, alors que tous les commentaires allaient dans le sens d’un discours du premier ministre relégué au second rang puisque le Président avait souhaité s’exprimer la veille devant le congrès, le bilan des deux discours fait apparaître un tableau beaucoup plus nuancé. Le discours du Premier ministre est apparu plus précis et plus détaillé, avec des annonces qui dessinent un plan avec des politiques publiques. Si l’on peut souligner que le discours de politique générale d’Edouard Philippe comporte lui aussi ses zones de flou (sur les calendriers et les rythmes des réformes), il est apparu moins en généralités que celui d’Emmanuel Macron devant le Congrès, sauf en ce qui concerne les réformes institutionnelles sur lesquelles le Président a été assez précis.