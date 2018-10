Entre chauffage au nord et climatisation au sud, où est-il désormais le plus cher de vivre en matière d’énergie ?

Atlantico : En termes d'énergie, qu'est ce qui coûte le plus cher ? Se réchauffer l'hiver ou se rafraîchir l'été ?

Rémy Prud'homme : Il n’y a pas photo : se chauffer l’hiver. Le pourcentage de logements climatisés reste très faible: un peu plus de 5%. Pour 95% des ménages, la dépense de climatisation l’été est égale à zéro. La climatisation dans le tertiaire (bureaux, commerces) est bien plus répandue (le tiers des surfaces environ), et constitue l’essentiel de la climatisation en France. Qui reste modeste: le pic de consommation électrique l’été est de 60 GW, à comparer au pic de l’hiver qui est de 100 GW (le 17 janvier 2017).

En dépit du fait que toute la climatisation repose sur l’électricité, alors que le chauffage repose pour plus de la moitié sur d’autres sources d’énergie.

Concrètement, dépense-t-on plus dans le nord ou dans le sud en termes d'énergie ? Énergétiquement parlant, ou vaut-il mieux-vivre en France ?

Nous dépensons plus dans le Nord certainement, pour les raisons évoquée ci-dessus. Et il vaut mieux vivre dans le Sud. La retraite donne à un certain nombre de Français le choix de leur lieu de résidence. Beaucoup choisissent Nice ou Biarritz, très peu Dunkerque ou Maubeuge.

Quels conseils donneriez-vous afin d'éviter une facture trop importante cet hiver ?

La hausse des prix de l’électricité, qui est en Europe une fonction directe de la part des renouvelables dans le mix électrique (l’électricité est deux fois plus chère en Allemagne qu’en France), commence à créer de la pauvreté énergétique, importante au Allemagne et au Royaume-Uni, plus limitée - mais hélas bien réelle - en France. Il n’y a pas de solution miracle pour dépenser moins dans un contexte d’augmentation des prix. On peut se calfeutrer mieux (mais l’isolation coûte souvent cher, et le gouvernement diminue les aides à la pose de fenêtres isolantes), et/ou se chauffer moins.