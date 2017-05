Entre attentat contre les Coptes et frappes américaines sur des civils en Syrie : le Moyen-Orient est-il en train de s'embraser ?

Entre la présence militaire de l'OTAN dans le bassin levantin et son combat contre l'Etat Islamique, la bavure des forces américaines à Mossoul faisant au moins 105 victimes et, tout récemment, l'attentat contre la communauté copte en Egypte, quels sont les risques, aujourd'hui, de voir le Moyen-Orient s'embraser ?

Alexandre Del Valle : Le Moyen-Orient est déjà embrasé depuis pas mal d'années. On peut faire remonter cet embrasement au début des années 1990 avec la guerre en Irak, et encore plus loin encore avec la guerre Irak/Iran qui fut un véritable carnage et la guerre civile libanaise. Le déséquilibre du monde dû au fait qu'après la guerre froide, les Américains se sont retrouvés sans contre-pouvoir, leur a permis de préparer et déclencher les guerres que l'on sait en Irak en 90-91 et en 2003. Cela a grandement déstabilisé la région puisqu'on a fait chuter et renverser un régime dictatorial mais qui maintenait un certain ordre.

Le chaos qui s'est installé en Irak est vraiment fondateur et a des répercussions jusqu’à aujourd’hui, dont la croissance du jihadisme terroriste et la Fitna chiites-sunnites. Il y a eu ensuite le 11 septembre 2001 et la 2nd guerre du Golfe qui a achevé le chaos national et régional, depuis surtout que le régime baasiste a été totalement détruit au profit des logiques tribales, confessionnelles et ethniques. Il n'y a plus d'État et la fragmentation irakienne a entraîné une fragmentation régionale proche et moyen-orientale de même que la fragmentation libyenne a accentué la déstabilisation africaine.

C'est Al-Qaïda qui remplit le vide d'un côté, puis son successeur rival Da’esh, et, pour la première fois depuis longtemps, l'Iran chiite de l’autre côté, qui est sorti de son périmètre national et a réussi à contrôler une partie de l'Irak via les protégés chiites qu'elle ne contrôlait plus depuis longtemps. C'est une très grande déstabilisation régionale qui a permis et décuplé l'action des djihadistes d'Al Qaeda, dont une partie deviendra Daesh, et qui leur même donné de nouveaux prétextes. L'Iran révolutionnaire-chiite (re)devient impérial, et profite du vide, et l’Arabie saoudite envoie encore plus partout ses métastases wahhabites-salafistes pour contre les Perses chiites jugés menaçants. La région entière a ainsi été déstabilisée par les États-Unis depuis des décennies, et avant encore si l’on remonte à l’Afghanistan où ils ont joué avec le feu jihadiste sunnite contre la Russie soviétique. Après l'Irak, c'est la Syrie qui a été contaminé et touchée puis plongée dans le chaos, tandis que la Jordanie voisine est contaminée idéologiquement par Al-Qaïda et Da’esh en dépit de sa stabilité apparente et très fragile. L'Arabie Saoudite et le Yémen sont également contaminés par Al-Qaïda / Daesh d'un côté, et de l'autre menacés de l’intérieur selon les sunnites par l'Iran chiite, qui cherche à la fois à s'étendre au Yémen via les rebelles chiites zaïdites, mais d'également d'instrumentaliser des minorités duodécimaines-chiites de la péninsule et de l’est saoudien. La Guerre en Lybie, elle, déstabilise à la fois le Moyen-Orient et l'Afrique : à nouveau, on a ici fait chuter un régime dictatorial, certes, mais qui était relativement stable et qui contrôlait pour nous l'immigration et combattait l'islamisme radical. Les révolutions arabes sont arrivées par-dessus tout cela, et ont achevé la déstabilisation des régimes stables puis ont été vite récupérées par l’islam politique, dans ses versions fréristes démocratiques et dans ses formes jihadistes : l'Égypte, la Tunisie, la Syrie et le Yémen ont été touchées et durablement déstabilisés, même si le désordre islamiste a semblé être stoppé en Egypte par un coup d'État militaire. Mais Al-Sissi, le raïs égyptien anti-islamiste, ne pourra pas juguler le chaos qui perdure de l’Afrique du Nord u Moyen-Orient, d’autant que sa légitimité démocratique est très faible et que l’islamisme jihadiste et frériste mondial veut sa peau, ce qui présage une guerre civile déjà en cours dans le sud et en zone tribale-bédouine puis se manifeste dans les attentats réguliers anti-coptes et autres.