Energie : la petite planète de Nicolas Hulot

Article publié initialement sur le blog de Loïk Le Floch-Prigent

La planète « France » est certes irradiante mais elle dispose de 65 millions d’individus sur les 7 milliards de la planète, et sa production pétrolière est de 0, 8 million de tonnes par an tandis que la production et consommation mondiale est de 14 millions de tonnes par jour ! On a rarement vu un acte aussi nombriliste. Il y a donc désormais comme je l’avais expliqué lors de la sortie du film Valérian et l’empire des mille planètes deux entités bien distinctes que constituent la France et le reste du monde .

Nos décisions vont « impressionner » la deuxième planète « je pense que d’autres pays vont nous emboiter le pas » !

L’idéologie sous- jacente est claire, ce sont les hydrocarbures qui ont pourri notre monde, il faut donc en éliminer la production et la consommation, car » le monde de demain sera celui de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables «. La France va donc être à l’avant-garde de cette ambition qui doit être celle du monde ».

Avant d’engager un peuple, le nôtre, dans une politique aussi ambitieuse, il faudrait retrouver un peu d’humilité et s’assurer de ne pas se tromper d’époque, de planète et de données !

Notre petite planète qui lutte contre la pollution de sa capitale en l’exportant dans sa périphérie des banlieues est sous l’emprise d’une idéologie qui balaie toutes les opinions contraires : nous allons sauver la planète dont le problème principal est celui du réchauffement climatique. Les scientifiques qui portent le GIEC sont considérés comme unanimes et ils demandent que les réserves d’hydrocarbures soient gelées pour que notre globe terrestre soit préservé. Je ne crois ni à l’unanimité des scientifiques, ni à la condamnation « définitive » de telle ou telle source d’énergie. Ce n’est pas la façon dont la planète fonctionne, je parle de l’autre, la grande, celle des sept milliards d’individus. Les observations portent sur les « changements climatiques », sur les « dérèglements climatiques », sur les augmentations en puissance des « accidents climatiques ». Cela est largement suffisant pour nous mettre en alerte et essayer de comprendre les raisons de ce qui apparait comme une « accélération », il n’est pas nécessaire pour autant de lancer dans les médias des « prévisions » d’illusionnistes ! Comme dirait un de mes anciens professeurs « c’est plus compliqué que cela ».

Ce qui est clair, en tout cas, c’est qu’il y a une augmentation des conflits internes dans le monde, qu’il y a aussi augmentation de la population mondiale et que ceci accroit les désirs de migration en déstabilisant les démocraties les mieux installées se croyant à la fois maitres du monde et abritées. Rapprocher les deux observations , celle du dérèglement climatique et celle de l’accélération des flux migratoires peut être une tentation politique, ce n’est pas une possibilité scientifique.