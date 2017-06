En route pour une nouvelle guerre des droites (mais sans retrouver le RPR et l'UDF d'antan)

En partant de l'interview de Xavier Bertrand dans le JDD qui constate que les deux droites qui restent au sein des Républicains n'ont pas envie de vivre ensemble. Et si la droite se reconstruisait en 2 pôles distincts, est-ce que ce serait pour autant un simple retour au RPR est à l' UDF?

Christian Bidégaray : Au sein des Républicains ils ont réussi à sauver une centaine de sièges. Bertrand a tout à fait raison de dire que la crise est là depuis bien plus longtemps. Il y avait des affaires internes qui remontent à l'affaire Bygmalion ou encore la scission du groupe de Fillon par rapport à Copé. Il y a un problème de guerre des chefs comme toujours à droite. A l'intérieur des Républicains ex UMP il y avait les gens de sensibilité ex UDF centriste. Des gens qui étaient en accord sur le libéralisme économique mais en désaccord sur la dérive droitière identitaire, la ligne Buisson.

C'est Raffarin le premier qui a inventé le mot constructif. De même manière au sein de la droite il y a des gens qui se sentent plus proches de la ligne Macron que de la droite dure Wauquiez.

Quand on revient à la formation du RPR c'est Chirac qui va entrainer la défection d'une dizaine de parlementaires de l'UDR au moment de la candidature de 74 de Valérie Giscard d'Estaing. Après la nomination de Chirac à Matignon, l'UDR a été obligé de se ranger derrière Chirac. C'est à ce moment que Chirac créé le RPR et devient maire de Paris. En face VGE créera l'UDF. L'UDF a toujours été une nébuleuse des multiples partis centristes qui existaient déjà. Chirac au contraire créera un parti centralisé à la botte du chef avec un sous-chef qui était Juppé.

Pour revenir à la situation actuelle maintenant, le problème c'est que les deux hommes étaient des "chefs". Les Républicains aujourd'hui manquent cruellement de l'incarnation d'un chef. Ce n'est pas Baroin qui va y arriver, Bertrand propose Pécresse mais elle n'a pas, me semble-t-il, l'autorité d'un Chirac.

Même chose du côté des "constructifs". Il y a Thierry Solère qui semble être la tête de pont mais il est très loin de l'incarnation du pouvoir comme pouvait l'être Giscard.

On peut donc à la dois tracer des parallèles entre ces deux lignes qu'ont été le RPR et l'UDF d'un côté et Bertrand et Wauquiez de l'autre. A ceci près que bon nombre aussi de centristes libéraux pros européens sont passés chez Macron. On a une UDF réduite donc et la recomposition me paraît plus complexe que ne l'était la création du bipartisme RPR UDF.

Jusqu'à quel point peut-on faire une comparaison entre Laurent Wauquiez qui serait l'incarnation du RPR d'une part et Xavier Bertrand qui serait l'incarnation de l'UDF?

Je ne vois pas très bien Bertrand assimilable à l'UDF. Dans son discours que dit-il? Il est quand même dans la ligne droite de ce qu'était une tendance sociale du RPR. Les gaullistes sociaux existaient de tout temps. Mais Bertrand ne me semble pas incarner cette ligne libérale classique du giscardisme ou de l'UDF des années 74 à 80. Puis il dit clairement qu'il préfère rester dans sa région que d'aller se confronter aux problèmes internes du parti donc je pense qu'il attend que tout cela se décante et que les chefs se tuent entre eux et il pense à 2022. Il compte sur ses succès locaux pour appuyer plus tard une candidature.