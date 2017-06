En Marche gagne avec un score de perdant

En 2017, Christian Prudhomme fête ses dix ans à la tête du Tour de France. L’occasion pour lui de revenir sur son parcours et son histoire d’amour avec le Tour de France en nous livrant de nombreux secrets et anecdotes sur cet événement mythique et mondialement connu. Une plongée au coeur de l'histoire, du fonctionnement et de l'organisation de cette course cycliste. Extrait de " Le Tour de France, Coulisses et secrets", de Christian Prudhomme, aux éditions Plon. 2/2.