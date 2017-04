EN DIRECT : les résultats définitifs du second tour dévoilés

Malgrès sa quatrième position, Jean-Luc Mélenchon a su s'imposer en tant qu'homme de gauche de cette élection et avoisine les 20% des sufffrages.

Pour la première fois un second tour d’élection présidentielle va opposer un candidatqui a fait de la défense de son identité européenne l’un des points forts de son offre politique à une candidate qui entend défendre une identité française menacée par l’étranger en général et par l’Union européenne en particulier.

On laissera aux professeurs de SciencesPo le soin d’expliquer comment un jeune inconnu, brillant mais novice en politique aura réussi en moins d’un an à accéder en finale de l’élection présidentielle, avec toutes les chances de remporter cette compétition qui va l’opposer à Marine Le Pen.

François Fillon sera finalement arrivé troisième au premier tour de l’élection présidentielle avec 19,91% des suffrages et l'avenir est plus qu'incertain pour la droite. Au delà des affaires, cet échec s'explique par l’ambiguïté idéologique et stratégique du candidat.