"En Amoureux" : subtilités et complexités de l'amour...

LIVRE

En Amoureux

d'Arnaud Guillon

Ed. Héloïse d’Ormesson

172 p.

RECOMMANDATION

BON

THEME

Paul est ébloui par la silhouette insolente de Ninon, lors d’une pendaison de crémaillère chez des amis : leurs regards brillants de désir se croisent, leurs sentiments semblent au diapason, l’avenir s’ouvre à eux ; sauf que le passé de chacun pèse dès le début de leur liaison. Elle n’oublie pas l’amour fou qu’elle a partagé avec son mari Thaddée pendant sept ans, même s’il s’est brusquement éloigné. Quant à Paul, il se remet difficilement de la blessure que lui a infligée la belle Chiara, en le trahissant.

Ninon propose à Paul de partir « en amoureux », mais ce séjour, qui devait être idyllique, à Paros, se transforme vite en cauchemar.

POINTS FORTS

• La psychologie masculine et féminine est dépeinte avec délicatesse. Paul ne comprend pas les contradictions et les inconséquences de Ninon ; il a cru rencontrer la femme de sa vie, alors qu’elle se montre capricieuse et inconstante. Cela dit, pour elle, cette incartade lui ouvre les yeux sur son mari et son fils, en les rendant plus précieux que tout !

• Comme dans Tableau de chasse, l’auteur donne dès le début des indices sur cette rencontre. Un ami tente de prévenir Paul à propos de Ninon : « Ravissante, mais dangereuse ».

• La culture nourrit les lieux et le quotidien des personnages : les références littéraires, picturales ou musicales semblent indispensables pour donner un sens à ce qu’ils vivent.

• Des thèmes universels traités avec naturel et simplicité, comme le temps qui passe, l’importance des souvenirs, le rôle de la famille ou de l’amitié.

POINTS FAIBLES

• Comme dans le roman précédent, une histoire trop prévisible.

• La légèreté du ton peut apparaître comme superficielle, rien n’est vraiment creusé, tout est seulement effleuré.

EN DEUX MOTS

Un roman agréable à lire, tout en nuances, écrit avec précision et délicatesse, qui remet au goût du jour le marivaudage, du côté féminin.

Arnaud Guillon nous décrit des personnages et des situations vraisemblables, qui nous touchent.

On retiendra particulièrement les tentatives, parfois désespérées, pour croire au grand amour, vécu dans l’harmonie et la fidélité.

UN EXTRAIT

« Sans les femmes, nous ne sommes que de pauvres types sans repères, sans rêves et sans espoir. » p.150

L’AUTEUR

Arnaud Guillon est l’auteur de plusieurs romans, dont Ecume Palace(prix Roger Nimier 2000) et Tableau de chasse (prix Henri de Régnier de l’Académie française 2015)