Emmanuel Macron vu par les Arvernes : Hollande 2.0

Les jours se suivent et se ressemblent tristement dans cette campagne présidentielle 2017. Nulle allusion à la situation internationale pourtant éminemment conflictuelle et déstabilisante dans de nombreuses régions du monde ! Mais qui pense à la menace balistique et nucléaire nord-coréenne ou qui croit encore que Daesh existe ? Nul bilan économique et social permettant de revenir sur un quinquennat hollandais désastreux ! Mais qui parle de nos dettes, de nos déficits, de notre balance commerciale de plus en plus négative, de nos entreprises qui s’effondrent ou qui sont rachetées par tous nos concurrents étrangers ?

Nulle considération pour les propositions et les programmes des candidats ! Mais est-ce vraiment le plus important ? Comme l’a d’ailleurs précisé le 12 février dernier le candidat Emmanuel Macron dans Le Journal du Dimanche, "c’est une erreur de penser que le programme est le cœur" d’une campagne électorale, alors que, selon lui, la politique, c’est "mystique", c’est un "style", une "magie".

Même si nous espérons que la France n’est pas encore un royaume enchanté tiré d’une superproduction de Walt Disney, la vie politique française, vue par le prisme de l’actualité quotidienne, est devenue de facto, espérons-le provisoirement, une succursale de l’émission de téléréalité Big Brother, voire un succédané de celle des Kardashian, avec la complicité réelle de ceux qui ont un intérêt à ce que le débat politique n’évoque pas trop ce quinquennat finissant et son bilan épouvantable pour notre pays, avant les échéances électorales fatidiques d’avril prochain.

Au pire, ce à quoi nous assistons est un avant goût "light" de l’émission russe sordide de téléréalité Game2 : winter, bientôt diffusée à Moscou, où tous les coups sont permis, y compris d’ailleurs la mise à mort des participants puisqu’ils doivent signer un formulaire qui dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas de décès. François Fillon en a eu lui-même un petit avant-goût pour sa propre personne en étant la cible de tous ceux qui, dans notre pays, jouent un jeu de plus en plus dangereux pour la démocratie.

Pourtant, ce ne sont pas les vrais sujets politiques, économiques ou sociaux qui manquent pour animer cette campagne. Dernier exemple en date : la France a affiché, pour le seul mois de janvier 2017, un déficit historique de sa balance commerciale de 7,9 milliards d’euros, dans un contexte d’euro fort par rapport à de nombreuses devises étrangères et de prix réduits des matières premières, avec un pétrole d’ailleurs récemment repassé sous la barre des 50 dollars le baril à New York. Que serait notre déficit avec une énergie chère ? Dix milliards par mois ? Quinze ? Vingt ? Où s’arrêtera-t-on ?

Il ne faut donc pas être grand clerc pour comprendre que l’économie française en général, et nos industries et produits d’exportation en particulier, sont dans le rouge cramoisi du fait d’une politique économique inepte menée depuis 2012 par le président François Hollande, ses équipes et ses collaborateurs.