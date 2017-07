Emmanuel Macron à Versailles: un trop-plein de mots qui annihile le débat ?

Un choix dont on a pu comprendre, lundi 3 juillet, l’importance stratégique qu’il revêtait pour un Président dont tous les efforts tendent, depuis son élection, à incarner le rôle de « guide » du pays que la Constitution attribue au chef de l’État.

S’il est bien vrai que le Président américain s’adresse également à son Congrès par un discours annuel sur « l’état de l’Union », les discours portent alors davantage sur les questions économiques que celui prononcé lundi par Emmanuel Macron.

Il faut rappeler qu’il n’y a pas de premier ministre aux États-Unis.

Après le discours de politique générale à l’Assemblée nationale d’Édouard Philippe, ce 4 juillet, on en sait désormais davantage sur la répartition des rôles entre les deux têtes de l’exécutif : lequel des deux est le porteur des bonnes et mauvaises nouvelles, économiques, sociales, fiscales (Édouard Philippe), et où se situe le centre de gravité du « et de gauche et de droite ».

Efficacité, représentativité, responsabilité

Symboliquement, il était important pour Emmanuel Macron de montrer qu’il s’adressait aux Français, au-delà des parlementaires. Si les principales annonces, reprises du programme du candidat, ont touché aux questions institutionnelles, elles ont été mises en scène par trois mots-clefs qui sont au cœur du discours macroniste : efficacité, représentativité, responsabilité.

Entre les lignes, on pouvait décoder cette grille de lecture comme un jugement sévère sur la vie politique « d’avant », celle qui a brisé le cercle vertueux de la confiance entre les représentants et les représentés. Retrouvant les accents de sa campagne électorale, Emmanuel Macron a souhaité revenir longuement sur les conditions et le sens de son élection en se posant à nouveau en guide qui montre le chemin et qui appelle toute la diversité des opinions à se ranger derrière lui et, à travers lui, derrière « l’amour de la patrie ». Le discours a pris alors une tournure quasi-religieuse, un appel à la foi dans la société de confiance, de responsabilité et de liberté.

Le Président a appelé à sortir du « déni de réalité, le refus de voir le réel en face, dans ses complexités et ses contraintes », thématique classique du discours réformiste-réformateur français. Adaptant une tonalité grave, il a parlé du « mandat du projet progressif qui nous est donné. Les Français nous ont confié le devoir d’aller de l’avant ». Là encore, on retrouvait des éléments fondamentaux du « macronisme », qui renvoie ce « déni de réalité » à un projet politique conservateur par nature : une société rigide, inefficace, faite de « rentes de situation » et de perpétuation de privilèges non-mérités car ne devant rien à la « vraie égalité », celle des chances données à tous.