Emmanuel Macron : vers une majorité parlementaire introuvable en cas d’élection à l’Elysée ?

Atlantico : Le psychologue de gauche Gérard Miller a déclaré dans une tribune au Monde qu'il était déplorable que des électeurs de gauche préfèrent voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage au FN dès le premier tour. Ne soulève-t-il pas en creux un problème d'Emmanuel Macron, qui rassemble beaucoup de soutiens pour des raisons négatives (1/3 de ses soutiens selon un sondage BVA du 7 mars) ? Peut-il gouverner avec un gouvernement si disparate ?

Jean Petaux : Que des électeurs de gauche préfèrent voter pour Emmanuel Macron que pour Benoit Hamon n’est pas plus déplorable que l’obsession qui est celle de Gérard Miller de rechercher la lumière des projecteurs en privilégiant les thèses sinon originales du moins hétérodoxes. Emmanuel Macron bénéficie en ce moment de ce que l’on appelle le phénomène « vote utile ». Cela n’a rien de nouveau et s’applique à chaque élection présidentielle. Pour n’évoquer que les deux dernières (2007 et 2012), ce mécanisme a joué à chaque fois, et, ce qui ne manque pas d’intérêt, il a impacté différemment un même candidat, à chacune des deux élections.

En 2007, le vote utile a failli bénéficier à François Bayrou qui, dans les derniers jours de la campagne du premier tour, a opéré un spectaculaire rapprochement dans les intentions de vote à proximité de Ségolène Royal au point d’obtenir au soir du 1er tour 18,57% des suffrages exprimés quand Ségolène Royal bénéficiait encore certes d’une avance substantielle par rapport à lui (25,87%) mais avait quand même spectaculairement baissé par rapport aux mesures de décembre 2006 où, après la primaire citoyenne elle pointait à 35% des intentions de vote. Les électeurs de 2007, hostiles à Sarkozy (y compris nombre de socialistes et parmi eux des cadres importants du parti au plan national) se sont vraiment interrogés sur « qui pouvait être le mieux à même de battre Sarkozy au second tour ». François Bayrou a, incontestablement, bénéficié de cette interrogation et est même apparu comme une menace réelle pour le candidat Sarkozy qui a accueilli avec une vraie satisfaction la « qualification » de la présidente de Poitou-Charentes au second tour de la présidentielle, sachant alors très bien qu’il la battrait aisément. Ce qui a été confirmé par le score sans appel de Nicolas Sarkozy au second tour : 53,06% des SE. En 2012 en revanche, le « vote utile » joue totalement en défaveur de François Bayrou. Pour les électeurs hostiles au président sortant (près des trois-quarts du corps électoral, puisque Sarkozy obtient 27,18% des SE au premier tour) ce qui importe c’est, d’une part, qu’il ne « sorte » pas en tête du premier tour (il va échouer de peu : 1,5% des voix) et, d’autre part et surtout, qu’il soit défait au second tour. En conséquence de quoi même les électeurs sceptiques sur François Hollande, sa personnalité, son programme, etc., vont opter de voter pour lui, qu’ils estiment le mieux placé, pour battre Sarkozy. Une des conséquences de ce choix stratégique va être que François Bayrou ne va pas passer la barre des 9% des voix. Certes en valeur absolue les 3.275.000 suffrages qu’il obtient alors sont plus nombreux que les 2.919.000 voix recueillies par François Fillon à la primaire de la droite en novembre 2016 et qui fait croire à tout le monde que sa légitimité politique à droite est phénoménale (joli coup d’intoxication… volontaire au demeurant…), mais on voit bien que, par rapport à 2007, Bayrou n’incarne plus le réflexe « vote utile » en 2012.