Emmanuel Macron et la transformation de l’essai : ce que les électeurs en disent

Emmanuel Macron et la transformation de l’essai 12 mai 2017

Communauté en ligne POP2017

34 membres contributeurs actifs sur ces sujets

Analyse construite à partir de discussions ayant eu lieu entre le 7 et le 11 mai 2017

Elu dimanche 7 mai à la présidence de la République, Emmanuel Macron est depuis une semaine au centre de toutes les attentions. L’arrivée au pouvoir d’une personnalité "ni de droite, ni de gauche", une première sous la Vème République, suscite nombre de questionnements.

Dans un contexte de défiance importante à l’égard des partis traditionnels, l’élection d’Emmanuel Macron semble être, sinon le résultat, tout au moins le symptôme d’un profond bouleversement du champ politique français.

Par ailleurs, le succès du leader d’En Marche, bien que très large, constitue un résultat électoral bien plus partagé que celui mesuré lors du deuxième tour Chirac – Le Pen de 2002.

Selon notre sondage de décryptage du vote BVA-Salesforce pour la Presse Régionale et Orange publié le 7 mai, la majorité des électeurs d’Emmanuel Macron sur deux ont fait ce choix de vote pour faire barrage à Marine Le Pen (52%) plutôt que par conviction (30%) ou par adhésion à son projet (18%). L’on peut dès lors s’interroger sur la signification de la désignation d’Emmanuel Macron : s’agit-il d’un bouleversement choisi ou au contraire subi ?

Que pensent les membres de la communauté POP2017 de l’élection d’Emmanuel Macron ? C’est la question que nous leur avons posée…

L’espoir d’un renouveau

Interrogés sur l’image qu’ils ont d’Emmanuel Macron, quelques membres de la communauté font part d’une certaine fascination à l’égard d’un personnage politique encore inconnu il y a deux ans.

- Une partie des personnes s’exprimant mettent ainsi en avant le fait que son parcours, riche et atypique, est particulièrement impressionnant. Bien que diplômé de Sciences Po et de l’ENA, son passage par le privé ferait de lui un chef d’Etat résolument plus proche de la société civile. Par ailleurs, le fait qu’il ait gravi différents échelons aussi rapidement est un témoin supplémentaire de sa pugnacité et de sa motivation.

"Je suis admirative du parcours de notre nouveau Président." (Femme, 35 ans, Extrême Gauche, Employée, Sarthe)

"A Macron, il faut reconnaître une trajectoire exceptionnelle mais j'attends de connaître les coulisses de cette étonnante ascension." (Homme, 59 ans, Centre Gauche, Profession intermédiaire, Nord)

- Si son ascension intrigue en mineur certains membres de notre communauté, nombreux sont ceux qui à l’inverse lui trouvent des explications rationnelles. Ses talents d’orateur lors du débat de l’entre-deux tours mais aussi son intelligence sont en effet relevés par plusieurs participants.

"Il a su profiter (…) d'un certain talent pour se présenter et répondre à ses adversaires." (Homme, 30 ans, Extrême Gauche, Employé, Vienne)

"Emmanuel Macron a su convaincre lors de son dernier débat télévisé." (Femme, 48 ans, Centre, Employée, Nord)

"Je lui reconnais de l’intelligence." (Homme, 63 ans, Gauche, Retraité, Finistère)

- Enfin sa jeunesse apparait comme un atout pour les membres de notre communauté qui n’y rattachent pas forcément le risque d’inexpérience. Il s’agirait d’un gage de renouveau…voire pour certains de son avantage distinctif principal.

"Je crois en sa jeunesse (moi qui suis retraité), sa conviction, son élan." (Homme, 62 ans, Gauche, Retraité, Indre)

"Sa qualité : il est jeune, c'est tout." (Homme, 68 ans, Centre, Retraité, Indre)

Au-delà de sa jeunesse qui n’incarne qu’un renouveau "de façade", Emmanuel Macron a souhaité porter tout au long de la campagne un programme ayant pour but de renouveler l’exécutif. Si la composition de son futur gouvernement n’est toujours pas connue des Français, certains membres de notre communauté tentent d’imaginer sa configuration.

- En ce qui concerne le Premier ministre et les ministres susceptibles d’être nommés par le nouveau Président, quelques participants déclarent leur souhait d’un gouvernement "hétéroclite". Il n’y aurait donc pas de profil-type des ministres ou de couleur politique de référence, mais plutôt un agglomérat de talents destinés à participer à la remise en marche de la France.

"Qui va-t-il choisir comme Premier ministre (son choix est fait a-t-il dit) ? Un inconnu ou une inconnue ? Un élu ou ancien ministre ? Un représentant de la société civile ? Un représentant du monde patronal ? (…) Faut-il s'attendre à un "savant" dosage de gens de droite, du centre, de personnes issues de cette société civile... ?" (Homme, 59 ans, Centre gauche, Profession Intermédiaire, Nord)

"Il ne fera pas l'erreur de 2002. Sa composition gouvernementale sera à la fois hétéroclite avec des personnes de la société civile (exemple Laurence Parisot notamment, Nicole Notat) et des politiques avec expériences (exemple Delevoye, Le Drian, Castaner, peut-être Bayrou, Le Maire, ...). Cette logique va à l'encontre de toutes les règles en prenant des gens de droite et de gauche dans un même gouvernement. Et cette logique peut s'avérer payante. L'Allemagne a su se tirer par le haut grâce à ce schéma." (Homme, 62 ans, Gauche, Retraité, Indre)

- Au-delà du casting, les participants souhaitent une réelle transformation de l’exécutif et de son fonctionnement. Ils ont envie de nouveauté, et de promesses tenues.

"Je sais qu'il y a de l'utopie dans mon propos, mais si le changement c'était avant, l'action c'est maintenant. Je souhaite également que ce "renouveau" politique se matérialise réellement et que l'on ne resserve pas les mêmes plats (ministres) avec seulement une sauce différente." (Homme, 52 ans, Centre gauche, Profession intermédiaire, Pas de Calais)

"La vie politique française a été bouleversée et va encore bouger. (…) Le nouveau Président a une lourde responsabilité et a une obligation de réussite. D'où mon optimisme." (Homme, 42 ans, Gauche, Cadre, Indre)

Sur le fond, le plus jeune Président élu de Vème République s’est aussi fait remarquer au travers de propositions qui avaient pour but de profondément faire évoluer le monde politique.

- La moralisation de la vie publique, qui sera "le socle de [son] action1", et qui avait été dans un premier temps portée par François Bayrou, a été particulièrement citée par les membres de la communauté. En mineur, certains estiment même que cette mesure a incité ses électeurs à voter pour lui.

"Je voudrais encore ajouter un sujet très important qui va être suivi avec intérêt par beaucoup de Français : c'est celui de la moralisation de la vie politique qui a été mis en avant lors de cette élection ... Ce sujet a servi à l'élection de Macron, il s'est positionné pour blanchir tout cela." (Homme, 67 ans, Centre, Retraité, Pas de Calais)

1 Discours de victoire, dimanche 7 mai 2017

"S’il moralise la vie politique suite à son accord avec Bayrou, (…) je veux bien revoir une partie de mes positions !" (Homme, 31 ans, Centre droit, Cadre, Cotes d’Armor)

- L’alignement des régimes de retraite ainsi que la diminution du nombre de parlementaires sont enfin aussi attendus de quelques-uns des participants interrogés.

"S’il arrive à mettre en place la moralisation de la vie politique, l'alignement des retraites sur le privé, la réduction du nombre de parlementaires ce sera déjà pas mal !" (Homme, 57 ans, Centre droit, Cadre, Cotes d’Armor)

"[J’attends] la réforme des retraites parce que 1) ça serait plus juste d'avoir tous le même traitement privé, public, élus... 2) pour ne pas devoir reculer l’âge de la retraite à brève échéance ou laisser stagner le montant des retraites encore quelques années." (Homme, 64 ans, Centre gauche, Retraité, Eure)