Emmanuel Macron a-t-il le nez crochu ?

La caricature n'est pas restée longtemps sur le site des Républicains. On y voyait Emmanuel Macron représenté en banquier : chapeau haut-de-forme, cigare et nez crochu. Le dessin est dû à un certain Xav, auteur de BD. Son engagement politique l'amène à caricaturer les gens de gauche. Je suis allé regarder ses dessins. Tous ses caricaturés ont d'adorables petits nez. A l'exception de Macron.

La caricature a provoqué une certaine émotion. Nombreux sont ceux qui y ont décelé des relents d'antisémitisme. Tel n'est pas notre avis. L'hypothèse la plus plausible est que Xav n'a aucun talent personnel. Juste un vulgaire copieur…

Macron ayant travaillé pour la banque Rothschild (hé,hé…) il a cherché le meilleur moyen de représenter cette tache indélébile dans la biographie du candidat à la présidence de la République.

Et pour ce faire il est sans doute allé à la meilleure source qu'il soit : le catalogue de l'exposition de Berlitz en 1943 "Apprenez à reconnaitre le juif…" ! Et là aucun doute –photos et affiches à l'appui- le banquier, nécessairement juif, a le nez crochu.

Même si la caricature a été promptement supprimée du site des Républicains elle a pu commettre des dommages irréparables à l'image d'Emmanuel Macron. Nous nous devons donc, c'est un devoir citoyen, d'apporter des preuves indiscutables de l'aryanité de l'ancien ministre de l'Economie. Son physique parle de lui-même : le regard clair, les lèvres minces, un petit nez parfait. Rien à voir avec le regard chassieux, le gros nez et la bouche lippue du Juif qui fait peur aux petits enfants.

Mais on sait que les juifs sournois sont capables de se dissimuler sous un aspect sympathique. C'est pourquoi nous avons à cœur de présenter ici des preuves que Macron n'est pas celui que Xav a dessiné. Jeune et déjà brillant il a été scolarisé dans un lycée de Jésuites à Amiens. Jeune et déjà brillant il a réussi à séduire une des profs de l'établissement, Brigitte Trogneux, pieuse catholique comme lui.

Ça ne vous suffit pas ? Continuons. Emmanuel Macron est allé au Puy du Fou se faire adouber par Philippe de Villiers. On ne présente plus ce dernier: chouan dans les tripes, il fait dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Emmanuel Macron a conduit un attelage que lui a prêté le seigneur du Puy du Fou. Et de Villiers, admiratif, a confié que Macron lui paraissait capable de conduire le char de l'Etat.

Ça ne vous suffit pas ? Continuons. Emmanuel Macron s'est rendu à Orléans (municipalité de droite) pour les fêtes de Jeanne d'Arc. Il y a rendu un vibrant hommage à la Pucelle. L'émotion était au rendez-vous. Jean-Marie Le Pen et sa fille en sont restés fous de jalousie. A ce portrait qui sent bon la France bien de chez nous on ajoutera une envolée lyrique de Macron sur notre pays qui, inconsciemment, désire un roi. Emmanuel 1er ? Pourquoi pas ? Quand il le sera il pourra enfin dire comme il a souffert sous le joug des Rothschild…