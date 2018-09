Emmanuel Macron revient au pragmatisme mais prend le risque de se heurter à l’addiction française à l’idéologie

Pour ceux qui en aurait douté, la rentrée d’Emmanuel Macron a été organisée pour montrer qu‘il devait revenir àsa logique de départ, c’està dire gouverner sans a prioriidéologique. Ça se traduit et se résume dans sa petite phrase trèspréparéeet distillée au début du Conseil des ministres qui devait marquer le lancement de la saison 2 du quinquennat.

« Il n’y a pas de solutions simples, il n’y a que des solutions communes »

Alors la citation se référait à l'écologie, mais dans la logique Macron, elle s’applique à tous les domaines de l’action politique. Et particulièrement de revenir aux fondamentaux de la politique, gérer la cité pour le bien de tous.

Les Grecs nous l’ont enseigné, Machiavel l’athéorisé. Quelque soit la couleur du pouvoir, les princes qui gouvernent pourront le faire si et seulement si tous les gouvernés en tirent bénéfice.

Et l’équation de départ d’Emmanuel Macron est archi connue : restaurer la situation économique du pays pour qu‘il soit capable d’affronter la concurrence internationale et la modernité. Il n‘a pas pour projet de changer le système mondial, il a pour ambition d’y trouver les moyens d’y avoir une place qui ne soit pas trop inconfortable. Indépendante et libre. Et pour ce faire, il sait qu‘il faut retrouver sa souverainetébudgétaire car sans crédibilité rien n’est possible, et il saitqu’il faut s’allier avec des voisins qui ont la même ambition et les mêmes valeurs. Restaurer la compétitivité à l’intérieur et inventer de nouvelles solidarités au sein de l’Union européenne.

Et Emmanuel Macron a étéélu parce qu’une majorité de français savent bien que les courants politiques qui offraient des solutions clefs en main nourries aux idéologie diverses et contradictoires, ont échoué. Emmanuel Macron a redonné à la France une image très positive vis à vis des étrangers, parce que la majorité des pays développés de la planète sont beaucoup moins sensibles aux idéologies qu‘au pragmatisme de l’économie de marché.

Alors depuis quelque mois, le président de la République a donné l’impression de mettre entre parenthèses un certain nombre de projets, l’impression que la loi travail, la réforme fiscale et la réforme de la SNCF allaient suffire à transformer la France, y compris vis à vis des pouvoirs étrangers où il s’est aperçu que ses initiatives ne recevaient pas l’écho qu’il espérait.

D’où la multiplication des débats de personnes, d’un début de guérillasà l’Assemblée nationale en juillet sur fond d’assombrissement de la conjoncture économique qui va obliger le gouvernement à resserrer les boulons,notamment au détriment des retraités. Ne parlons pas de la piscine démontable de Brégançon qui a semblé passionner les commentateurs ou de l’affaire Benalla. Le résultat est que le président a baissé dans les sondages.