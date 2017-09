Emmanuel Macron de plus en plus président mais de moins en moins proche de leurs préoccupations aux yeux des Français

Atlantico : Quels sont les principaux enseignements que nous pouvons tirer de ce sondage ?

Jérôme Fourquet : Ces chiffres font ressortir une image assez nette qui est en train de se constituer autour d'Emmanuel Macron. Un tiers de nos concitoyens considèrent qu'il a de l'autorité. On peut penser que le clash avec le général de Villiers, le choix de la méthode d'ordonnances pour réformer le marché du travail ou encore le fait qu'il ne soit pas revenu sur un certain nombre de ses déclarations ont installé dans l'opinion l'idée d'une présidence jupitérienne. Cela semble fonctionner puisqu'un peu moins de 60% des français considèrent qu'il a la stature d'un président de la République.

La première phase de son quinquennat a été marquée par cette réussite sur cet aspect régalien ou sur cette présidentialisation du personnage. On peut ajouter que 56% de nos concitoyens estiment qu'il défend les intérêts de la France au niveau diplomatique. Nous sommes donc sur deux niveaux toujours élevés, il sait où il va, il a un cap, c'est une dimension centrale qui s'apparente toujours à de la présidentialité.

On peut voir aussi que 56% le considèrent capable et compétent pour réformer le pays, 55% considèrent qu'il a une vision, des indicateurs positifs. On peut penser que ce premier été avec la mise sur orbite de la réforme du travail ait contribué à la création de cette image d'un président qui dirige et qui ne dévie pas de son cap.

Ensuite nous sommes sur des scores plus faibles : la sincérité (45%) et également sur la proximité des procurations des français (36%). C'est peut être aussi ce qui est souhaité de la part du gouvernement, de montrer une certaine distance qui est permise entre autre par son fil de communication. Mais il y a quand même un point de vigilance sur la proximité avec nos concitoyens. Des décisions comme celles sur les APL ou concernant la CSG ont pu contribuer à creuser cette distance et donner l'image d'un président pas forcément à l'écoute.

Son élection et ses premiers mois de présidence ont permis de lui conférer cette stature présidentielle qu'il n'avait pas nécessairement avant le début de son mandat. On reprochait d'ailleurs à son prédécesseur de n'être jamais vraiment parvenu à rentrer dans le costume présidentiel, manifestement ce défi a été rempli par Emmanuel Macron. Idem sur la capacité à réformer le pays, 49% estimaient qu'il en avait la capacité avant son élection contre 56% aujourd'hui.

On a un élément d'alerte tout de même sur la dimension inquiétante du personnage que partagent 57% des français. Il n'est pas forcément aisé de décrypter cela, il est déterminé à mener son agenda de réforme c'est ce qui peut influer sur ce chiffre, ou encore la façon dont il a traité le général de villiers. Tout cela donne l'image d'un président assez raide et autoritaire.

Quand on regarde sa popularité aujourd'hui et qu'on la compare avec notre sondage de mars 2013, on peut comparer quels sont les éléments déterminants de la popularité de Macron contre celle de François Hollande (cette comparaison est à prendre avec des pincettes car la période n'est pas la même) on voit que sur la dimension d'autorité, il y a un gouffre entre l'image de Macron et celle de Hollande au début de son quinquennat;