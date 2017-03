Emmanuel Macron, ou l’effet bandwagon

Les sciences politiques ont, bien sûr, l’habitude de discourir et théoriser sur le sondage. Il est d’abord question de méthodologie, de la formulation des interrogations, de la façon de les administrer, de la marge d’erreur, de tout cet arsenal technique qui a fait dire à certains que « l’opinion publique n’existe pas » (Pierre Bourdieu). Mais bien vite se pose la question de l’impact éventuel des sondages et de leur publication sur le comportement des électeurs. Depuis bien longtemps, l’interrogation suivante – « le sondage fait-il l’élection ? » – surgit à chaque cours dans les amphithéâtres d’études politiques.

Cette élection où le processus des primaires s’est généralisé est troublante : alors même que les partis vantaient la démocratie que représentaient lesdites primaires et surtout la légitimité de celui qui en sortirait vainqueur, ces mêmes organisations partisanes (ou plutôt nombre de ceux qui les peuplent) semblent déjà regretter, pour diverses raisons, les choix faits par les électeurs eux-mêmes.

Et, en effet, ces choix ont plutôt favorisé le camp traditionnel à droite (par-delà les affaires judiciaires), et celui en rupture avec le gouvernement à gauche. Un vote aujourd’hui vu comme radical alors qu’il peut paraître simplement logique.

Vainqueur putatif des sondages

Ce vote semble laisser béant un espace au centre, un espace que l’ex-ministre de l’Économie de François Hollande, Emmanuel Macron, semble vouloir et pouvoir combler. Et c’est là que le sondage intervient avec toute sa force et sa puissance. Il cristallise, amplifie, favorise cette logique ; au départ il la mesure modestement, puis il lui donne corps.

C’est là que l’on peut dire que l’effet bandwagon joue à fond pour le jeune candidat, celui qui pousse les électeurs, influencés par la publication des chiffres, à suivre le train en marche, à suivre celui qui est en tête, celui qui a le plus de chance de réussir.

Cet effet d’entraînement joue déjà à fond pour les professionnels de la profession politique : rejoindre le candidat leader des sondages semble devenu un impératif (même si, en cas de retour de Juppé, ils pourraient regretter ce choix…).

Il n’empêche que, dans cette république façon cinquième, on sait combien « the winner takes it all », si tant est que les législatives ne soient pas une bérézina complète à force de tractations… Il serait dommage d’avoir loupé ce train en marche et d’être condamné à l’opposition pendant cinq ans. De Jean-Marie Le Guen, proche d’Anne Hidalgo, à François Bayrou en passant par Renaud Dutreil, les politiques apportent leur dot au putatif vainqueur… des sondages.

Sondage et vote utile

Au niveau des électeurs, cet effet est dévastateur pour le premier tour, voire pour la politique. Car le sondage semble désormais servir de premier tour. Combien, lors d’entretiens dans des travaux de type qualitatif, affirment calculer leur vote au regard du second tour :