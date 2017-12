Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy : le match des bilans après 7 mois de mandat

Atlantico : 2007-2012-2017. Après 7 mois de présence à l'Elysée, quel bilan comparatif peut on dresser des trois derniers présidents français, Nicolas Sarkozy, François Hollande, et Emmanuel Macron ? Quelles ont été, sur les différentes thématiques, les promesses de campagnes respectées, ou non, et les mesures les plus emblématiques de ces débuts de quinquennat ?

Bruno Cautrès : Les débuts de quinquennats de nos trois derniers Présidents de la République présentent des différences, mais l’on retrouve toujours quand même des constantes : il s’agit de montrer que « le changement » ou « la transformation » sont en cours, que le nouveau pouvoir agit énergiquement (renvoyant toujours ses prédécesseurs à l’inaction, aux problèmes non réglés depuis « vingt ou trente ans »), que les promesses sont tenues et que les premiers résultats sont palpables. Les premières mesures prises et lois votées doivent également montrer que la nouvelle majorité est au travail, qu’elle est efficace et qu’elle n’a pas d’autre objectif que le « redressement » d’une France toujours décrite comme au bord du gouffre et finalement sauvée par la magie de l’élection présidentielle, le talent et l’abnégation au travail du nouvel exécutif, la clairvoyance de son diagnostic sur l’origine de nos problèmes et de nos maux.

On est donc bien à chaque fois dans la mise en œuvre de mesures emblématiques, chargées en symboles et qui doivent « imprimer » en profondeur l’opinion, fixer un « cap » et donner la trajectoire de l’action pendant les 5 ans. C’est d’ailleurs en cela que les ruptures et les changements de cap en cours de mandat sont très délicats, voire impossibles, à gérer (Jacques Chirac en octobre 1995 ou François Hollande à partir du début 2014). La composition du gouvernement fait également partie de cette stratégie de communication.

En début de mandat, Nicolas Sarkozy met en place un Ministère de l’Immigration et de l’Identité Nationale, confié à Brice Hortefeux, fait adopter la loi sur la récidive (peines planchers, suppression de l’excuse de minorité pour les récidivistes de plus de 16 ans) et met en œuvre rapidement des mesures phares de son programme économique : adoption de la loi sur le service minimum dans les services publics, loi TEPA (le « paquet fiscal », composé du bouclier fiscal, de la défiscalisation des heures supplémentaires, de la diminution des droits de succession). La réforme de l’autonomie des universités est également très rapidement lancée. L’agenda européen de Nicolas Sarkozy est également très lourdement chargé en son début de mandat : adoption du Traité de Lisbonne, préparation de la présidence française du Conseil européen (second semestre 2008), questions internationales ou relations avec la Russie. Parmi les promesses non-tenues en début de mandat ou finalement jugées irréalisables, on peut citer les « plafonds annuels d’immigration », les allocations familiales dès le premier enfant, la loi interdisant les « golden parachutes ».