Emmanuel Macron le favori dont personne ne discutait des propositions politiques

Atlantico : Au vu du succès d'Emmanuel Macron dans les sondages, on peut se poser la question : est-ce que l'on a déjà vu un candidat gagner une présidentielle sans avoir à structurer le débat par ses propositions et sans même rentrer dans le débat d'idée avec ses adversaires?

Jérôme Fourquet : On est effectivement devant un cas de figure tout à fait nouveau. Il faut commencer par rappeler que l'on est à 70 jours du scrutin et qu'il peut se passer encore beaucoup de choses. La période nous a rappelé que de nombreux rebondissements pouvaient survenir et que rien n'est joué.

Il y a une double spécificité dans ce scrutin. D'une part la place annoncée en finale de Marine Le Pen. Jamais le FN n'est arrivé en finale sauf en 2002 et jamais cela n'a été annoncé dans le scrutin deux mois avant. Tout cela chamboule les repères et les réflexes habituels car sauf en 2002, chaque élection présidentielle a vu un affrontement entre la gauche et la droite. A chaque fois on était sur deux visions qui s'affrontaient avec des points de repères plus ou moins fluctuents. Avec l'émergence du Front National, ce schéma se retrouve perturbé. Cette perturbation est encore accentuée par rapport à il y a un mois car on envisageait qu'il y aurait le candidat de la droite au deuxième tour. C'est pour cela qu'il faut être très prudent et que nous sommes face à une patinoire électorale où tout peut être perturbé. Il n'est pas impossible que cette équation soit modifiée avec la non qualification de François Fillon et qu'on se retrouve avec une configuration inédite avec au deuxième tour le FN d'un côté et de l'autre un Macron qui se veut l'incarnation d'un possible dépassement du clivage partisan. Les deux ont d'ailleurs un intérêt mutuel et on comprend qu'ils se soient choisis comme adversaires, les deux veulent faire survenir un nouveau clivage qui supplanterai le bipartisme traditionnel. Si on est proche du Front National on appelle cette lutte "les mondialistes contre les patriotes" et si on est pro "En Marche !" on appelle cela "le camp des progressistes contre le camp conservateur".

Cette situation est donc complètement atypique et du coup la percée d'Emmanuel Macron alors même qu'il n'a pas défini très précisément son offre programmatique est permise par cette situation totalement nouvelle. Lui a fait le pari que le clivage gauche-droite était obsolète, que les partis politique étaient décrédibilisés et qu'il y aurait un espace pour une offre nouvelle portée par lui-même. Il travaille ardemment et avec un certain succès. Cette configuration permet à un candidat qui sort des cadres habituels de se faire une place en finale.

Emmanuel Macron avance des idées, il ne faut pas être réducteur. Il incarne la volonté de renouvellement, la volonté de répondre à des attentes anciennes de la population sur un gouvernement d'union nationale qui ferait fi des querelles partisanes et apporterait des solutions nouvelles et pragmatiques.