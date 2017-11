Emmanuel Macron et les Français, 6 mois après : ceux qui ont un avis tranché... et les autres

Atlantico : Depuis son élection Emmanuel Macron la confiance des Français envers Emmanuel Macron a chuté de 19 points, passant de 57 à 38%. Au delà de cette chute, comment a évolué l'image d'Emmanuel Macron auprès de l'électorat, entre la campagne électorale et après 6 mois d'exercice du pouvoir ? Quelles ont été les phases les plus importantes de ce début de quinquennat ?

Bruno Cautrès : L’évolution de l’image d’Emmanuel Macron a tout d’abord connu les tendances habituelles de tout nouveau pouvoir exécutif, en tout cas en France depuis ces trois derniers présidents : l’exercice du pouvoir rend structurellement plus impopulaire. Malgré le caractère exceptionnel de son élection (élu à la présidence de la République lors de sa première candidature à un mandat, jeune âge, création du mouvement En Marche ! un an avant son élection), Emmanuel Macron n’a pas pu échapper à cette tendance.

Il le doit également à la première phase de son action et notamment à une série de d’annonces et choix opérés au début de l’été (mois de juillet notamment) et qui ont donné le sentiment à une partie de l’électorat que la hiérarchie des priorités penchait trop du côté de la politique de l’offre, de la réduction des coûts du travail ou de l’attractivité économique de la France.

Par ailleurs, des catégories plus particulières de l’électorat ont mal vécu les annonces qui les concernaient : les retraités avec la hausse de la CSG, les fonctionnaires avec plusieurs mesures symboliques à leurs yeux (jour de carence, message peu lisible sur les effets de la réforme des prélèvements sociaux vis-à-vis de leurs salaires, sentiment de ne pas être une priorité), mais aussi une partie de la jeunesse avec la baisse de 5 euros des APL. Cette première phase n’a été en partie atténuée dans ses effets négatifs sur la popularité d’Emmanuel Macron qu’au prix d’un très lourd engagement du président de la République et d’une importante révision de sa communication : on est entré début septembre dans une seconde phase avec un président qui a voulu faire monter au créneau les personnalités emblématiques de son gouvernement (Bruno Le Maire par exemple) tout en mettant un fort coup d’accélérateur à l’agenda des réformes. Le Président a également moins cédé à la tentation de produire des images iconiques : alors que l’été avait été marqué par un flux presque permanent d’images (dont la fameuse montée à bord d’un sous-marin ou d’un jet de l’armée de l’air), l’automne a semblé marquer une pause avec une image d’un président à la tâche. La réforme du code du travail et le vote des ordonnances a été un moment clef de cette seconde phase. Il est curieux de constater que le succès d’Emmanuel Macron dans ce domaine (les manifestations n’ont pas été à la hauteur des espoirs de la France Insoumise même si la première avait réuni du monde) n’a pas fondamentalement fait remonter sa popularité : dans certaines catégories de l’électorat qui avait voté pour lui dès le premier tour (des électeurs de François Hollande en 2012), cette réforme du code du travail, cumulé avec la baisse des APL et la suppression de l’ISF sur le capital non-immobilier, a finalement été perçue comme symbolisant une "politique de droite".