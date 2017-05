Emmanuel Macron et ses dangereux oublis sur les enjeux réels de notre économie

"Il n’existe que deux sortes de gens, ceux qui acceptent les dogmes et en ont conscience, et ceux qui acceptent les dogmes et n’en ont pas conscience (…) Les arbres n’ont pas de dogmes. Les navets sont extraordinairement larges d’esprit", G.K. Chesterton.

A l’heure où j’écris ces lignes, Emmanuel Macron, le Gaius Baltar de la politique française, un homme seul, sort d’une pyramide en verre, et d’une façon pas du tout mégalo notre nouveau pharaon s’adresse à la foule (et plus encore aux scribes de la presse aux ordres). Toutanmacron est arrivé. Long sera son règne, prospères seront ses ralliés. Le décor est très bien. Toute référence à Mitterrand et à la franc-maconnerie ne serait pas fortuite. Dame Brigitte n’est pas loin non plus, avec sa famille, et on se dit que ce soir Philippe Murray aurait encore eu du pain sur la planche.

Alors l’hymne à la joie retentit, à fond la caisse. Le message est clair, du moins pour ceux qui ont fait allemand première langue (un choix payant par les temps monétaires qui courent). Mais il y a là encore un message caché : l’hymne à la joie, c’est aussi, pour les gens de ma génération et de sa génération, la musique qui s’enchenche quand Hans Gruber et ses acolytes parviennent à réaliser le casse du siècle, le casse de la tour Nakatomi, dans Die Hard I ("Une journée en enfer", de John Mc Tiernan). Façon de dire : après avoir cassé un mariage, et après avoir cassé le PS, moi, Macron 1er, qui n’avait jamais rien géré de très sérieux jusqu’ici, j’ai maintenant un accès total au coffre-fort. Il va y avoir de la casse sociale, en attendant Beethoven pour la première fois nous casse les oreilles.

Toute cette campagne n’a été qu’un concours de beauté, au sens keynésien du terme : un jeu sans fin d’anticipations sur les anticipations, une grande devinette sur les préférences collectives, un poker menteur qui se termine dans le néant conceptuel et le bazar aux législatives. Un télévangéliste anormal succède à un président normal. Une fois de plus, c’est la victoire des phrases creuses et convenues, des bons sentiments, des bons élèves, d’Homo Festivus, de l’ordre monétaire allemand, et du saupoudrage généralisé, avec 6 grandes priorités, 15 axes, 9 chantiers urgents, etc. Abondance d’objectifs donc, mais Toutanmakron, qui ne commettait jamais d’impasses lorsqu’il préparait l’ENA, a juste oublié cette fois de nous présenter un programme, une majorité possible, et des excuses (pour les cinq dernières années). Il dit maintenant qu’il va commencer son règne en s’attaquant à la moralisation de la vie politique : qu’il n’hésite pas par exemple à interdire à un haut fonctionnaire de monnayer son carnet d’adresses pour se faire 6 fois plus d’argent que Penelope en 12 fois moins de temps.

Mais le grand et puissant Macron n’est pas le seul à avoir commis quelques oublis fâcheux au cours de cette campagne 2017. Du haut de sa pyramide, des années d’amnésie nous contemplent.