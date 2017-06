Emmanuel Macron entre autorité et autoritarisme : pas si facile d'être Jupiter...

Atlantico : Volonté d'évaluer les hauts fonctionnaires des administrations centrales d'ici à la fin de l'année, des candidats En Marche étrangement silencieux pendant la campagne électorale, entraînant une suspicion de consignes de silence, fonctionnement très vertical du pouvoir, en quoi les actions, l'organisation d’Emmanuel Macron peut-elle s’assimiler à des actes "d'autoritarisme", et comment comprendre, dès lors, la liberté de parole de François Bayrou, ou celle d'Edouard Philippe ? Symboliquement, en quoi les actes apparaissant comme "autoritaires" se démarquent ils de l'autorité elle même ?

Jacques Charles-Gaffiot : S’assurer de la fidélité des hauts fonctionnaires envers le chef de l’Etat ne semble pas en soi une exigence extravagante. Aux Etats-Unis, le renouvellement de l’administration fédérale après l’élection du président est un procédé inscrit dans les mœurs politiques. En France, on a pu malheureusement souvent le constater, de hauts responsables n’ont pas hésité à faire prévaloir des vues partisanes et parfois même un intérêt personnel au détriment de l’intérêt public, en s’affranchissant allégrement de toute discipline. Le « deux poids deux mesures » a ainsi fait son chemin dans la pratique politique pour apparaître désormais insupportable aux yeux du citoyen lambda.

Un double écueil est cependant à redouter lorsqu’on se propose de « laver plus blanc que blanc » comme disait Coluche. Le premier des risques, en effet, est de favoriser la propagation de la crainte du soupçon et de voir rapidement dénoncé l’excès d’autoritarisme ; le second est de ne pas être entendu par les intéressés eux-mêmes et encourager parmi les plus velléitaires et ambitieux d’entre eux roueries et félonies les plus secrètes.

Le remède peut ainsi devenir pire que le mal à extirper.

En fait, ces difficultés s’évanouissent d’elles-mêmes lorsque l’autorité reconnue au chef de l’Etat est suffisante pour favoriser naturellement l’autodiscipline. Un avertissement solennel lancé à la cantonade n’est sans doute le procédé le plus expédient. Dans ce domaine, les vieilles méthodes sont sans doute plus efficaces : il est préférable, lorsque la ligne rouge est franchie, de faire un exemple… tout le monde restera alors plus facilement dans le rang. Qu’on se souvienne du malheureux Fouquet !

Toutefois, Emmanuel Macron est-il revêtu de l’autorité suffisante ? Il faut tout d’abord rendre au Président de la République cette justice : Dès les premières heures de son quinquennat, il a su entreprendre, non sans un certain succès, une restauration de l’image du chef de l’Etat. Mais pour autant qu’en est-il de son autorité ?

En tout cas, François Bayrou s’en affranchit et, sans un véritable souci de la vérité et de la transparence dont il se réclame, semble prêt à la surenchère. Dans ce contexte singulier, l’autorité d’Emmanuel Macron est loin d’atteindre son zénit et semble alors bien fragile !