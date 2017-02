Emmanuel Macron, l’apprenti sorcier de la politique

Ainsi, dans le cadre d’un déplacement en Algérie, il a trouvé habile, en pleine campagne présidentielle, de dénoncer les actes de barbarie perpétrés par la France durant la période coloniale, allant même jusqu’à qualifier la colonisation française de crime contre l’humanité. Quelle modernité !

Les mots ont un sens, cet énarque, normalien de surcroît, n’a pas choisi ces termes par hasard. Est-il besoin de rappeler le caractère très particulier de la colonisation de l’Algérie par la France ? Plutôt que de revenir sur l’histoire elle-même, que chacun pourra se procurer assez facilement (y compris Emmanuel Macron), il me paraît intéressant d’aborder le sujet différemment ; renversons pour une fois la perspective et interrogeons-nous sur les enseignements que nous pourrions tirer de cette Algérie française, nous français d’aujourd’hui, dans toute notre diversité.

Certaines villes d’Algérie étaient composées de nombreuses communautés d’origines et de religions différentes. S’il est vrai que chaque communauté avait son propre quartier dans les grandes villes, les populations étaient plus mélangées dans les villages. Pourtant, dans un cas comme dans l’autre, les communautés se côtoyaient plus sereinement et l’équilibre du « vivre-ensemble » n’avait pas besoin du battage médiatique d’aujourd’hui. A cet égard, Oran était tout à fait symptomatique de ce babel communautaire, à tel point qu’il a fallu les tueries du 5 juillet 1962 pour forcer les non-musulmans à quitter le pays.

Par ailleurs, dans l’Algérie de l’époque, la méritocratie était forte et le rôle de l’école reconnu et respecté. Au-delà des « pépites » sorties du système scolaire tel qu’Albert Camus, il faut rappeler l’étonnement des enseignants de métropole face à l’excellent niveau des enfants de rapatriés qui ont intégrés les écoles après l’indépendance.

Rappelons également la capacité de la France à mettre en valeur non seulement les richesses naturelles mais la beauté du pays lui-même. Une visite dans l’Algérie d’aujourd’hui vous permettra de juger, à la ville comme à la campagne, du délaissement dont le pays fait l’objet et des effets dévastateurs des politiques industrielles suicidaires menées avec les soviétiques après l’indépendance. Il faut lire à cet égard ce grand écrivain qu’est Boualem Samsal.

Il est vrai que cette histoire, comme toute conquête, est également jalonnée de violences et de conflits. La notion de génocide tient cependant davantage de la complaisance aveugle auprès du pouvoir algérien que de la réalité historique, dans un pays qui a vu sa démographie exploser durant la présence française du fait de l’assainissement des territoires et des apports de la médecine.

De retour en France, Emmanuel Macron se défend, reçoit dans son local de campagne, répond à la presse de droite qu’il a été mal compris, qu’il ne voulait pas assimiler la colonisation à la Shoah. Son objectif était de dépasser les clivages mémoriels en « disant la vérité ». Or cette matière historique est la plus explosive qui soit dans le contexte actuel, des deux côtés de la Méditerranée. L’Algérie du FLN, tout le monde le sait bien, est parfaite. C’est d’ailleurs pour cette raison que nombre d’Algériens émigrent depuis 40 ans vers ce pays qui a commis tant d’exactions à leur encontre. Ce type de prise de position est ainsi autant une injure pour la France que pour l’Algérie. Plutôt que d’accabler son propre pays, Emmanuel Macron aurait dû délivrer des messages d’espoirs pour la jeunesse algérienne, afin qu’elle prenne conscience de ses atouts dans le concert économique mondial, sous réserve qu’elle s’affranchisse de ses verrous culturels et du récit national victimaire asséné par le parti unique au pouvoir depuis le départ des Français.