L'Émission politique : en refusant le débat, Castaner et Mélenchon nous ont privé de politique

Chacun, en 15 minutes, devait présenter un objet symbolisant cette année de pouvoir macronien, répondre aux questions des journalistes puis à une interpellation d’un représentant de la société civile, avant de disposer de deux minutes pour une « carte blanche ».

Ce format aurait tué n’importe quelle émission, puisque les politiques n’ont en effet été présents au complet sur le plateau qu’au moment de leur arrivée, pour repartir en coulisses et se succéder ensuite les uns après les autres. C’était la conséquence des choix de Jean-Luc Mélenchon et Christophe Castaner, qui ne voulaient pas débattre avec Laurent Wauquiez et Marine Le Pen. Pas de risque donc d’assister à ces affrontements directs qui sont l’essence même du débat politique, quand, pourtant, Castaner ou Mélenchon aiment poser aux « grandes gueules ». Face à cette situation, les deux journalistes, Léa Salamé et François Lenglet, tentaient péniblement de meubler ces interviews successifs en variant les questions, privilégiant tel ou tel aspect de la politique suivie par Macron sans que les choix opérés semblent toujours très cohérents, et confrontés à des politiques qui de toute manière, en quinze minutes, ne pouvaient pas apporter grand chose.

Jean-Luc Mélenchon.

Jean-Luc Mélenchon voit sans surprise dans Emmanuel Macron un « Président des riches » qui mènerait à la hussarde sa politique antisociale, avec le soutien forcé de députés-godillots. Il a subtilement refusé le piège qu’on lui tendait, et qui aurait consisté à opposer la rue et sa violence à la légitimité de la souveraineté parlementaire. Il a, plus simplement, regretté le peu de concertation mis dans la préparation des réformes, une attitude brutale qui, selon lui, ne pouvait conduire qu’à la crise sociale actuelle. Il a aussi regretté les choix faits par Emmanuel Macron en politique internationale et martelé que la France devait impérativement rester souveraine, c’est-à-dire libre de ses choix, et ce d’autant plus que la paix mondiale lui semblait fort menacée.

Jeu subtil donc du président de la France insoumise. D’une part, face aux conflits sociaux actuels, pour récupérer les mouvements sans faire trop peur aux classes moyennes ou aux retraités, défendre les activistes, mais faire peser la responsabilité des violences sur les promoteurs des réformes. D’autre part, en politique internationale défendre l’indépendance de la France face à l’Union européenne comme sur la scène internationale – notamment face aux USA et à Israël - par une même revendication d’une absolue souveraineté nationale