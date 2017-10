Embouteillages et immobilier sous tension : quand les métropoles de l’Ouest peinent à absorber l’impact (et la nature) de leur croissance démographique

Atlantico : Les grandes villes de l’ouest de la France subissent une vague de migration interne au pays, dont Bordeaux est devenue l'emblème, notamment avec l'ouverture de la LGV. Quels ont été les effets de ces migrations sur la vie locale ? Des prix de l'immobilier à la circulation routière, quels sont les "inconvénients" de cette situation ?

Laurent Chalard : Les grandes métropoles de l’ouest de la France ont vu leur croissance démographique s’accélérer depuis le milieu des années 1990, du fait d’une attractivité migratoire renforcée, partiellement liée à l’arrivée du TGV Atlantique en 1990. Ces dernières années, elles figureraient même désormais parmi les métropoles les plus dynamiques du pays, Bordeaux faisant, par exemple, presque jeu égal avec Toulouse, ce qui n’était plus le cas depuis des décennies. De même, Nantes est désormais sensiblement plus dynamique que Toulon.

Si, traditionnellement, les métropoles de l’ouest de la France exerçaient une attractivité certaine sur leur arrière-pays rural, qui leur a fourni par le passé de gros contingents d’immigrants, la principale nouveauté de ces dernières années concerne l’origine des nouveaux arrivants, qui sont désormais de plus en plus parisiens et plutôt diplômés.

L’attractivité migratoire a consécutivement quatre principaux effets positifs. Le premier est le boom de la construction, en particulier de logements, ce qui contribue à dynamiser fortement l’économie locale. Le deuxième effet est le développement de l’emploi tertiaire supérieur, les nouveaux arrivants, plus diplômés que la moyenne, occupant des emplois plus qualifiés, que ne pouvaient pourvoir la main d’œuvre locale, et créant eux-mêmes des emplois qualifiés lorsqu’ils sont des entrepreneurs. Un troisième effet porte sur la diversification de l’offre culturelle. En effet, les métropoles de l’ouest, qui se présentaient auparavant comme de« belles endormies », avec une offre très « classique » réservée à une bourgeoisie un peu désuète, proposent désormais une offre culturelle innovante et diversifiée, que l’on peut retrouver dans toute autre métropole européenne. Un quatrième effet tient au renforcement de l’attractivité commerciale, en particulier des centres historiques, qui sont grandement redynamisés, avec l’arrivée de commerces plus rares, qui peuvent s’épanouir grâce à l’arrivée d’une nouvelle clientèle.

Cependant, revers de la médaille, l’attractivité migratoire a aussi des effets négatifs de plusieurs ordres, qui touchent essentiellement les populations locales.

Sur le plan de l’immobilier, qui dit forte demande et solvabilité plus importante des nouveaux arrivants, dit hausse des prix de l’immobilier, en particulier dans les quartiers centraux recherchés. En conséquence, les locaux peuvent se sentir exclus de la nouvelle dynamique, les nouveaux arrivants s’appropriant les quartiers les plus agréables et les transformant à leurs goûts.