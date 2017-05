Emasculée ? Pourquoi il est si difficile pour une pensée de droite originale d’émerger au sein des partis censés la représenter en France

Alors que certains cadres LR pourraient rejoindre La République en Marche, un tel événement pourrait provoquer une forme de libération de la pensée du parti lui même. En quoi est-il possible de dire que si une forme d'intimidation morale a pu avoir lieu, à l'égard de la droite, par la gauche ou la sphère médiatique, celle-ci a surtout été présente au sein de la droite elle-même ? En quoi cette partie de la droite a-t-elle pu contribuer à la "marginalisation" d'une pensée de droite au cours de ces dernières années ?

Edouard Husson : Vous avez raison: c'est au sein des Républicains eux-mêmes (l'ancienne UMP) qu'il faut chercher les causes de la défaite.

Le parti a été surpris par la victoire de François Fillon aux primaires "de la droite et du centre"; mais alors que le résultat aurait dû faire réfléchir sur ce que voulait vraiment l'électorat, Les Républicains n'ont eu de cesse de vouloir gommer un positionnement "trop à droite". Même Fillon a été dans l'auto-dénégation: regardez comment, le lendemain de son spectaculaire rétablissement grâce à la manifestation du Trocadéro, il s'empresse de parler futures investitures aux législatives pour les candidats UDI au lieu de travailler un électorat conservateur qui n'était pas celui de Marine Le Pen. Depuis l'échec de Sarkozy, dès qu'on a l'air trop à droite, chez Les Républicains, on se dépêche de réafficher son centrisme. A partir du moment où Emmanuel Macron faisait campagne au centre, en ayant la jeunesse pour lui, c'était une attitude suicidaire de ne pas occuper raisonnablement mais avec professionnalisme des thèmes tels que la sécurité et la lutte contre le terrorisme, à commencer par la suspension de la participation à l'espace Schengen. Et cela d'autant plus que des réservoirs considérables de voix se trouvaient à droite, refusant de rejoindre Marine Le Pen, qui s'obstinait dans sa ligne "de gauche".

Si l'on creuse plus profondément, on est frappé du fait que l'histoire de la droite depuis 1974 est celle d'un ralliement de plus en plus marqué des "gaullistes" au giscardisme. Certes Giscard perd le pouvoir en 1981 mais Jacques Chirac et son parti se rallient durant la décennie 1980 à un programme "libéral, centriste et européen". Depuis lors, on peut suivre en parallèle les scores toujours plus forts du Front national et le ralliement de l'ensemble de la droite au giscardisme. Nicolas Sarkozy donne un coup d'arrêt provisoire à la percée électorale du Front national mais il ne va pas jusqu'au bout de la question qui est l'attente de protection des Français face aux effets de la mondialisation, en sachant que l'euro enlève beaucoup de flexibilité à la politique française et donc empêche une protection efficace. Comme Sarkozy reste partie prenante du consensus giscardien de l'UMP et ne veut pas remettre en cause l'euro, il ne lui reste qu'à juxtaposer l'européisme et un "lepénisme édulcoré" (les formules sur le "kärcher", "la racaille", les assises de l'Identité nationale, le discours de Grenoble), régulièrement convoqué pour mobiliser l'électorat. Cette juxtaposition fait son effet en 2007 puis elle marche de moins en moins: Sarkozy n'est pas réélu en 2012 puis il perd les primaires en 2017.

Eric Deschavanne : La question préalable est de savoir s'il existe "une pensée de droite" substantielle dont on pourrait affirmer qu'elle a été trahie, qu'il faudrait l'émanciper d'une altération malencontreuse. Je n'y crois pas du tout ! Les catégories de droite et de gauche sont certes trop substantielles pour être purement fonctionnelles, mais elles sont également trop fonctionnelles pour être tout à fait substantielles. La pensée n'est pas binaire et les idées politiques sont trop complexes et en trop grand nombre pour pouvoir composer deux combinaisons cohérentes, claires et distinctes. Les "croyants" de gauche et de droite se réfèrent à l'héritage historique, mais le mouvement de l'histoire ne cesse de reconfigurer les identités politiques. En outre, le caractère fonctionnel de l'opposition gauche/droite implique la relativité des contenus identitaires, lesquels ne prennent sens que par rapport à l'Autre auquel on s'oppose.

Le flou des identités se mesure à la contradiction des diagnostics : vous évoquez "une marginalisation de la pensée de droite" alors même qu'on n'a cessé d'évoquer ces dernières années la "droitisation de la société française". Il n'y a eu à mon sens ni marginalisation de la droite ni droitisation de la société. Il y a des matrices idéologiques et des traditions de pensée qui s'avèrent des ressources ou des handicaps en fonction de la situation historique, de la réalité des divers problèmes qui se posent. L'Histoire impose des questions auxquelles les forces politiques en présence apportent des réponses plus ou moins adaptées et crédibles au regard de l'opinion. Lorsqu'on accepte les contraintes imposées par une économie ouverte et l'inscription de la France dans la zone euro, par exemple, un projet de gouvernement doit nécessairement intégrer les impératifs de la compétitivité économique et de la limitation des déficits publics. Avant même les considérations économico-technocratiques sur les combinaisons de mesures possibles, ce problème est une source de clivages idéologiques : une partie de la gauche et une partie de la droite prônent le refus d'acceptation des contraintes et le libéralisme économique qu'elles impliquent. La désintégration du Parti socialiste s'explique en grande partie par le fait qu'il était traversé par la ligne de partage, irréductible, entre acceptation et refus de ces contraintes imposées par le réel lui-même. La droite classique est en revanche sur cette question relativement cohérente, comme on a pu le voir à l'occasion des primaires de la droite et du centre.

Faut-il évoquer une "droitisation" de la société parce que le PS a explosé et que le social-libéralisme d'Emmanuel Macron rejoint les positions de la droite sur l'économie ? A l'évidence non, pour deux raisons. D'abord parce que le succès de Macron laisse apparaître le fait qu'une fraction de l'opinion de droite, libérale sur les questions sociétales, s'opposait à l'anti-libéralisme des socialistes. Le phénomène Macron signifie à la fois que le libéralisme n'est pas propre à la droite et que les idées libérales, notamment sur le plan sociétal, progressent dans la société française. La deuxième raison contredit en apparence la première : si les idées libérales progressent, l'antilibéralisme également, au point qu'on peut légitimement considérer que le nouveau clivage politique structurant est le clivage ouverture/fermeture, libéralisme/populisme antilibéral. Ce point de vue doit être nuancé, mais il recouvre une certaine réalité qui ne va ni dans le sens d'une droitisation de la société, ni dans celui d'une marginalisation de la droite.

La droite n'est pas marginalisée ou bridée, elle est, comme la gauche désormais, fracturée en deux blocs irréconciliables. Ce n'est évidemment pas un hasard si le souverainisme a été abandonné par la gauche (à l'exception de quelques intellectuels orphelins de forces politiques auxquelles s'identifier) pour se réfugier à droite, et même à l'extrême droite. L'héritage internationaliste à gauche, l'héritage nationaliste et gaulliste à droite constituaient des prédispositions favorables à une telle évolution. On voit cependant que le réel continue d'imposer ses contraintes : c'est désormais au sein même du Front national que la pertinence du projet de sortie de l'euro, et donc du souverainisme, est mise en doute. Je vois donc mal comment la droite classique, sauf à disparaître, pourrait s'émanciper du libéralisme pour rejoindre les positions de Dupont-Aignant et Florian Philippot. Henri Guaino, malgré toute l'estime qu'on peut lui porter, ne représente à cet égard pas l'annonce d'une possible évolution mais bien plutôt une scorie de l'histoire. Face au défi que représente la victoire d'Emmanuel Macron, la droite va devoir se redéfinir. Mais sa marge de manoeuvre idéologique sera étroite, entre le social-libéralisme de LREM et le souverainisme anti-libéral du FN. J'incline pour ma part à penser que la ligne défendue par François Fillon lors de la campagne présidentielle était la bonne, et que l'édulcoration de son projet pour les législatives constitue une erreur stratégique.