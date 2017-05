"L’Elysée sous l’occupation, le palais fantôme" : un vide significatif de bien des choses

Décryptage

Atlanti-culture Festival de Cannes - "Le redoutable" : Jean-Luc Godard à la dérive Le film de Michel Hazanavicius raconte de manière intelligente et iconoclaste comment, en 1968, le maître de la Nouvelle Vague était à bout de souffle. Cinéphiles coincés, s'abstenir.

Basculement SOS peuple disparu : la marche confirmée de la gauche vers sa gentrification Dans une sorte de remake du vote au référendum de 2005, on retrouve la France de la façade atlantique et des villes contre la France de la façade européenne, ou la France des insiders contre celle des outsiders... C'est ce que raconte l'élection d'Emmanuel Macron : une gauche qui a abandonné tout lien avec les classes populaires.

Encombrant L’Arabie Saoudite, l’allié bien encombrant de Washington La coïncidence pouvait difficilement être plus symbolique : le jour du sacre de Hassan Rouhani, pour un deuxième mandat à la tête de la présidence iranienne, Donald Trump était reçu en grande pompe par le Roi Salmane en Arabie Saoudite pour un grand sommet de l’Islam Sunnite. C’était voulu.

Pochette surprise Vers un nouveau bac plus musclé (enfin...) : petit tableau des dégâts causés depuis 30 ans par l'objectif du bac pour tous "On ira tous dans le supérieur..." chante la classe politique française depuis des années. Pourtant, rien n'a été plus inefficace et nocif que le nivellement par le bas provoqué par le bac pour tous. Emmanuel Macron l'a compris, et compte inverser la tendance.

Porner c'est tromper Les experts ont tranché, les expériences en porno virtuel sont bien une tromperie Le problème posé par l'utilisation de la VR dans la pornographie dépasse les simples questions d'infidélité classique. On peut désormais tromper sa femme avec l'image virtuelle de sa femme... de quoi soulever beaucoup de questions et d'inquiétudes pour ce qui concerne notre futur équilibre sexuel et émotionnel.

Maladie Pourquoi les personnes nées avant 1989 feraient bien de se revacciner contre le retour de la rougeole Mêmes vaccinés, tout le monde n'est pas invulnérable contre cette maladie hautement infectieuse. Pour cause : certains individus perdent rapidement leur immunité, malgré le vaccin. Le risque qu'ils contractent la maladie et, pire, deviennent la source d'une épidémie, est loin d'être négligeable alors que bon nombre de Français sont toujours réticents à se faire vacciner.

Vieilles recettes GM&S et Arc international : Bruno Le Maire réchauffe le capitalisme de connivence à la française Le capitalisme de connivence est-il l’horizon indépassable de la politique industrielle française, par-delà le blabla sur le “renouvellement jusqu’au bout”? La séquence qui vient d’occuper Bruno Le Maire laisse en tout cas à penser que celui qui voulait incarner le renouvellement à droite n’est pas équipé pour changer les logiciels français qui nous ont mené dans le mur.

Matérialisme, la facture Capitalisme ou socialisme, n'est pas le plus hédoniste celui qu'on croit On entend et lit beaucoup, dans la littérature académique française, que l'hédonisme de nos sociétés serait imputable au capitalisme, à son exaltation de la consommation et du confort matériel. Les thèses d'un Jean-Claude Michéa, bréviaire de la droite française contemporaine, depuis le centre jusqu'à Marine et Marion Le Pen, n'y sont pas étrangères.