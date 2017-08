L’éleveur qui veut voir Mélenchon (et des congés payés) à l’Olympia...

Le mot de la semaine en agriculture est venu de l’un de ses porte-paroles atypiques. Didier Giraud, éleveur de charolaises en Saône-et-Loire, fait partie des invités de l’émission de RMC Les Grandes Gueules chaque mardi. Son rôle ? Y dispenser un peu de bon sens bien terrien parmi les commentaires délivrés par ces Grandes Gueules sur quelques sujets choisis de l’actualité.

Mardi dernier donc, au programme de l’émission, commenter la dernière sortie de Jean-Luc Mélenchon, se plaignant du rythme infernal que l’Assemblée nationale fait subir pendant l’été à ses députés en manque de vacances.

Jean-Luc Mélenchon a ainsi exprimé au public ses arguments dans une vidéo, et Didier Giraud lui a répondu :

>>>>Voici la réplique de Didier Giraud a voir ici

Ainsi, l’éleveur qui, comme la très grande majorité de ses collègues ne prend que très peu de vacances, en tout cas pas en cette période de l’année, s’est mis en colère ! Il a ainsi demandé « A quand Mélenchon à l’Olympia ? Je rêve de voir Mélenchon à l’Olympia ! » Trouvant ainsi qu’il joue la comédie, et en ajoutant « Moi je ne vais pas y aller en vacances ! Il y a plein de gens dans la société qui ne vont pas en vacances... »

Visiblement, le grand patron de La France Insoumise ne s’en était pas rendu compte...

Didier Giraud depuis 9 ans aux Grandes Gueules de RMC

Avec ce genre d’interventions, Didier Giraud devient l’un des porte-paroles de la profession agricole, alors qu’il n’est pas, et n’a jamais été, leader syndical national. Localement, en Saône-et-Loire, on le connait bien, il fut l’un des premiers à instaurer des ventes directes à la ferme de viande charolaise, ajoutant un boucher parmi les associés qui gèrent son exploitation d’élevage, et cela dès 2002. Depuis, beaucoup l’ont suivi dans cette voie, qui génère un marché, et des relations de confiance avec la clientèle.

Cela fait 9 ans qu’il passe tous les mardis (les premières années c’était un mardi sur deux) dans l’émission des Grandes Gueules de RMC. Il y est entré par l’intermédiaire de connaissances, et y a de suite fait ses preuves. « Depuis 9 ans, j’ai vu plusieurs Grandes Gueules arrêter, être remplacées par d’autres. Moi, je reste. Je pense que les responsables de l’émission savent que je reste au contact direct du terrain. Je viens à Paris pour l’émission les mardis, les 6 autres jours je suis sur mon exploitation, les bottes aux pieds. Je conserve donc le mode de pensée terrien qui permet d'apporter la contradiction dans les débats. » Et il ne s’en prive pas, sur tous les sujets, directement liés à l’agriculture, ou pas !

Avouez que, finalement, peu de monde peut s’autoriser à remettre Mélenchon à sa place avec autant de clarté et en si peu de temps de parole !

Le portrait de Didier Giraud est à retrouver sur le site Wiki Agri ici.