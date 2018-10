Elections des fédérations LR : Laurent Wauquiez maintient ses positions

Atlantico : Le scandale concernant Aurane Reihanian, décrit comme le "poulain" de Laurent Wauquiez, qui aurait expliqué - enregistrement à l'appui - comment frauder pendant les élections internes, vient juste après la bourde de Laurent Wauquiez envoyant des consignes appelant à attaquer un proche de Valérie Pécresse, mais l'envoyant à l'intéressé par mégarde. Laurent Wauquiez ne risque-t-il pas d'être largement discrédité par la multiplication de ce genre de couacs ? Ces élections internes ne donnent-elles pas du grain à moudre à ceux qui condamnent un parti encore enferré dans ses réflexes du "vieux monde" ?

Christophe Boutin : Je ne suis pas certain que frauder aux élections internes d’un parti, ou se perdre dans des subtilités stratégiques entre courants au point de finir par se tromper d’interlocuteur, soient nécessairement des réflexes du « vieux monde ». D’abord parce que dans « l’ancien monde » certains politiques évitaient quand même d’user de semblables méthodes ; ensuite parce que les acteurs de la « République exemplaire » semblent eux-mêmes empêtrés dans de tels errements.

Pour autant, il est certain que l’équipe au pouvoir à LR – si tant est bien sûr qu’il y ait encore à bord du navire une équipe, et un pouvoir – accumule les bourdes. Envoyer à Frédéric Péchenard le SMS dans lequel on explique comment exploiter, contre une Valérie Pécresse dont Péchenard, ancien directeur de la police nationale, est le vice-président chargé de la sécurité au Conseil régional d’Ile de France, l’éventuelle entrée de ce dernier dans un gouvernement d’Emmanuel Macron, est, de la part de Laurent Wauquiez, une bourde qui, effectivement, ne diminuera pas les tensions à LR. Par ailleurs, des esprits chagrins pourraient aussi relever que c’est une approche politicienne à bien court terme que de ne pas voir l’avantage qu’aurait le ministère de l’Intérieur, au vu de la situation plus que préoccupante décrite par Gérard Collomb en quittant ses fonctions, d’être dirigé par un technicien éprouvé qui en connaît les arcanes, quand bien même serait-il sarkozyste.

Quant aux propos de son poulain pour prendre la tête des Jeunes Républicains, Aurane Reihanian, le JDD s’est effectivement fait l’écho d’une conversation enregistrée à l’insu de ce dernier et dans laquelle étaient évoqués des méthodes pour récupérer les codes de certains jeunes adhérents et pouvoir ainsi voter à leur place. Laurent Wauquiez n’est ici pas directement concerné, si ce n’est par le soutien sans faille apporté à Reihanian dans sa lutte contre le sarkozyste (encore !) Charles-Henti Alloncle. On remarquera d’ailleurs que l’on est en partie à fronts renversés dans cette lutte de titans, puisque ce dernier a reçu les soutiens de Sens commun, un courant de droite au sein de LR que l’on aurait pu attendre derrière Wauquiez, et d’Éric Tegnér, partisan lui d’un rapprochement des droites auquel Wauquiez ne veut pas croire.

L’impression que l’on retire de tout cela est que LR, qui semble toujours incapable de bâtir un programme comme de tirer les conclusions des dissensions idéologiques qui sont le fondement de ses divisions internes, ressemble à ces vieux couples qui restent ensemble pour ne pas vendre la maison commune. Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse, c’est Jean Gabin et Simone Signoret dans « Le Chat » de Pierre Granier-Deferre, ou Michael Douglas et Kathleen Turner dans « La guerre des Roses » de Danny de Vito… films dont on rappellera quand même qu’ils se terminent mal.