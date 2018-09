Elections en Suède : beaucoup de vainqueurs ou beaucoup de perdants ?

Atlantico : La coalition de gauche et le parti de l'actuel Premier ministre suédois, Stefan Löfven, arrivent en tête des élections avec 0,3% d'avance sur l'alliance de centre droit. En troisième position suivent les Démocrates de Suède qui auraient remporté 17,6% des voix. Alors que certains sondages lui prédisaient entre 20% et 30% des voix, que dire du score de l'extrême droite suédoise ?

Mikaa Mered : En réalité, même s’il y a eu une certaine agitation médiatique hors de Suède, le score de l’extrême-droite suédoise est en fait conforme aux attentes. Entre Février et Juillet, les « Démocrates Suédois » (SD) ont réalisé une percée importante, au point d’être au coude-à-coude avec les Sociaux-Démocrates du Premier ministre sortant, autour de 23% chacun. Cependant, la dernière ligne droite de la campagne a été difficile pour SD. En effet, l’on a pu voir les deux partis classiques, les Sociaux-Démocrates (centre-gauche) et les Modérés (droite), reprendre du souffle tandis que SD perdait plus de 5 points.

Dans le dernier « Poll of Polls » (agrégateur de sondages), la veille de l’élection, SD n’arrivait qu’en troisième position avec 18%. Le résultat d’hier soir est donc conforme aux attentes et n’est pas une surprise. Mis à part quelques jours au milieu du mois de juillet, l’extrême-droite n’a jamais été en situation de devenir le premier parti politique suédois. Et quand même cela aurait été le cas, il n’aurait pas été capable de bâtir une coalition de gouvernement.

Si les Démocrates de Suède restent la troisième force politique du pays sans réussir à s'imposer comme deuxième parti politique suédois, tel qu'ils avaient pu l'espérer, ils réalisent néanmoins une poussée de plus de 5% par rapport aux dernières élections législatives de 2014. Sont-ils les vrais vainqueurs de ce scrutin ? Leur score s'explique-t-il uniquement par la hausse de l'immigration sur le territoire suédois ?

MM : Il y a beaucoup de vainqueurs dans ce scrutin. L’extrême-droite a réalisé une véritable percée, impensable avant 2015. Toutefois, les objectifs trop élevés de Jimmie Åkesson se retournent aujourd’hui contre lui, cette troisième place étant considérée plus comme une fausse défaite que comme un vrai succès. A la gauche de la gauche, le « Parti de Gauche » (V) a lui aussi réussi un score historiquement haut. De même, le « Parti du Centre » (C) a réussi son parti. Tous deux avec 9% chacun, ils apparaissent comme la seconde force politique de leurs blocs respectifs. Enfin, les « Libéraux » (centre-droit), seul parti militant pour plus d’Europe, ont réussi sur le dernier mois de campagne à dépasser le seuil de 4% pour obtenir des sièges au parlement pour atteindre 6% et se situer au niveau des « Démocrates-Chrétiens », emmenés par la charismatique Ebba Busch Thor. Même les écologistes disaient hier soir avoir « gagné »… puisqu’ils ont échappé, à 0,3% près, à la disparition du parlement. Dans ce contexte, peut-on dire que l’extrême-droite est le vrai vainqueur du scrutin ? Oui, dans le sens où la percée de SD au niveau des partis de gouvernement provoque un big bang dans le paysage politique suédois, et dans le sens où SD a su imposer ses sujets au cœur du débat : l’immigration, les services publics en milieu rural et une autre distribution de l’économie suédoise entre métropoles et territoires. Le score de SD ne s’explique pas uniquement par la question identitaire et migratoire, il a des racines économiques profondes.