Election présidentielle au Brésil : mais comment le géant sud-américain est-il passé du statut d’espoir de l’économie mondiale à son marasme actuel ?

Atlantico : Le premier tour de l'élection présidentielle brésilienne aura lieu ce dimanche, et devrait voir s'opposer Jair Bolsonaro, candidat de l'extrême droite à Fernando Haddad, du parti des travailleurs. Comment expliquer les difficultés économiques du pays à la veille de scrutin ?

Rémi Bourgeot : Le Brésil présente un potentiel très important. Le pire, avec un immense secteur informel, y côtoie le meilleur, avec une industrie aéronautique par exemple bien positionnée sur la scène mondiale. Le Brésil a été vu comme un des pays les plus prometteurs parmi les grands pays émergents, puis la récession de 2015-2016, la pire de l’histoire du pays (-8% combinés) a attiré le regard sur un certain nombre de failles. Les années 2000 ont été considérées comme une grande période d’avancées économiques et sociales sous Lula, sur fond de boom des matières premières.

Depuis 2013, le pays a été à la fois frappé par le retournement des marchés de matières premières et par le resserrement des conditions de financement auquel sont confrontés en particulier les pays qui affichent un déficit extérieur important. Le Brésil a néanmoins connu une très forte réduction de son déficit courant ces dernières années de 4% à une situation actuellement proche de l’équilibre, contrairement à la Turquie et à l’Argentine.

Malgré ce rééquilibrage, le pays souffre de très faibles gains de productivité, une situation qui freine autant la croissance que le rééquilibrage du modèle social depuis plusieurs décennies.

Le Brésil est un pays ultra-inégalitaire, malgré l’amélioration pour les classes les plus défavorisées sous Lula. Il s’avère par ailleurs que le système de redistribution social agit plus généralement comme une sorte de « Robin des Bois à l’envers », comme certains l’ont qualifié ; c’est-à-dire que la dépense sociale profite de façon démesurée aux ménages aisés, en particulier ceux parmi les plus riches. Le Brésil affiche un déficit budgétaire d’environ 7% du PIB (dont environ 5% du PIB en paiement d’intérêts) ; ce déficit provient notamment de ce système social extrêmement déséquilibré et notamment d’un système de retraites intenable financièrement, qui profite massivement à des groupes affluents.

Le combat politique suit les intérêts des diverses classes sociales, sans qu’une voie commune ne parvienne à émerger pour remettre le pays sur la voie d’un développement équilibré. La présidence très contestée de Michel Temer, après la destitution de Dilma Rousseff, a été un modèle du genre, avec une focalisation sur la question fiscale qui a abouti à un gel grossier de la dépense publique à son niveau réel de 2015, sans souci de réformes concrètes ciblées sur les faiblesses du modèle du pays. Il n’a ainsi pas même abordé le dossier brûlant des retraites.

Fernando Haddad, le remplaçant de Lula, suite à l’emprisonnement de ce dernier, offre néanmoins une ligne modérée, qui semble intégrer les limites liées à la précarité de la dépendance sur les matières premières dans le modèle macro-financier du pays. Jair Bolsonaro, qui ne mène plus activement campagne depuis qu’il a été poignardé, a présenté une ligne d’extrême droite reposant sur la répétition d’invectives racialistes accompagnées d’un programme économique conçue comme une offensive de charme libérale, focalisée sur la politique fiscale. Le candidat privilégié par les marchés, Geraldo Alckmin, a pour sa part offert un programme également très limité, centré sur la question fiscale, sans réflexion sur le modèle économique du pays, et ne suscite naturellement qu’un engouement très limité de l’électorat.