Egalité des chances et mérite : la nouvelle boussole que doit se donner la droite

Tocqueville, bien connu pour son discours en faveur des libertés individuelles, l’est moins pour ses écrits au sujet de l’égalité. Et pourtant, selon lui, égalité et libertés individuelles sont indissociables. Mais pas n’importe quelle définition de l’égalité : l’application au sens strict de l’égalité, sans garanti des libertés, mènerait selon lui à la dictature d’une minorité. Certains gouvernements nous ont souvent fait penser à cela. Alors quelle égalité ?

Le mérite et l’égalité des chances permise au moyen d’une garantie des libertés individuelles, sont des piliers de la réussite de notre système démocratique. Elles sont pourtant mise à mal depuis des années en France et c’est selon moi une des raisons principales de la montée des extrêmes. La République doit protéger l’ensemble des individus et permettre à tous de gravir les échelons sociaux, peu importe leurs origines, la couleur de la peau et la religion. Ainsi le système de la sélection a été détricoté petit à petit, faisant de notre système scolaire et universitaire un des pires de l’OCDE.

Or, sans école performante, les inégalités ne peuvent être gommées, et on se retrouve dans une société qualifiée par Bourdieu de favorable à ceux issus de classes favorisées au capital culturel élevé.

Beaucoup de jeunes sont aujourd’hui au chômage. Beaucoup se sont sentis abandonnés et n’ont pas compris que cet Etat, pourtant de plus en plus omnipotent et présent dans nos vies, n’ait cependant pas réussi à offrir des réponses simples à notre jeunesse. Notre modèle actuel a révélé son incapacité totale à déceler et faire émerger les talents individuels. Parmi les mesures qui m’ont le plus marquées durant le quinquennat Sarkozy, on retrouve ainsi la création du statut de l’auto entrepreneur, les bourses au mérite , la création d’internats d’excellence, offrant un cycle d'étude privilégié aux quelques élèves travailleurs repérés et « extraits » des collège défavorisés, autant de réformes qui indiquent un cap clair vers lequel aller.

Les partis ont également abandonné cette question de l’égalité des chances. Ils n’ont pas su voir l’enjeu. Le Parti socialiste, qui détonnait par un score édifiant chez les jeunes en 2012, n’existe quasiment plus, rayé de la carte. Les Républicains quant à eux, ne peuvent être étonnés de n’avoir vu que 6.5% des jeunes voter pour notre candidat en 2017. Contrairement à ce que certains socialistes marxistes prétendent, nos jeunes n’attendent pas d’être assistés, et ne cherchent pas une simple augmentation de leurs aides sociales. Ce qu’ils souhaitent est simple : qu’on leur donne des moyens de s’épanouir, de gravir les échelons sociaux, de s’enrichir, culturellement comme matériellement.