Si l’éclatement prochain de bulles financières vous terrorise, voilà pourquoi il n’y a pas de quoi descendre aux abris

On vit une époque formidable dans un pays peuplé d’habitants assez particuliers. La semaine passée, la neige est tombée en Ile-de-France et la circulation est devenue impossible. Quelques jours avant, les rivières étaient sorties de leur lit après des précipitations inhabituelles. L’été dernier, quelques jours de canicule ont affolé les services d’urgence. A chaque fois, on assiste à la même litanie de plaintes et de soupçons contre un gouvernement et des services de l’Etat qui auraient été incapables de remédier aux effets pervers de la météo.

C’est quand même bizarre cette manie que nous avons d’oublier qu’en hiver, il arrive que la neige se mette à tomber, que les fleuves débordent. Et de regarder avec admiration ce que font nos voisins allemands, ou plus lointains cousins d’Amérique.

Il n’y a pourtant rien de surnaturel dans tout ce qui se passe. Et quand on regarde ce que font nos voisins, ou bien ils déneigent les routes, équipent les véhicules pour rouler avec des pneus neige et quand tout va trop mal, ils s’enferment chez eux et pour ceux qui le peuvent, ils télé-travaillent.

Cette attitude se retrouve aujourd’hui en bourse. Depuis dix jours maintenant, la bourse est atteinte d’un jeu de yoyo où les baisses sont plus fortes que les hausses, où les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs. Donc la tendance corrige assez fortement la situation antérieure qui était proche de l’euphorie. Pour beaucoup, c’est le commencement de la fin. La fin de la reprise, la fin de l’emploi, la fin de l’espoir. Bref, pour les financiers, on est assez proches de la fin du monde.

Il n’y a pourtant rien de plus normal, dans les mouvements financiers. Si on admet que les économies occidentales ont vécu pendant plus de 6 ans sous perfusion de liquidités venues directement des banques centrales, ou de perfusion budgétaires et sociales venues des Etats qui ont tout essayé pour maintenir l’équilibre des forces sociales. Au bout de presque dix ans, on retire les perfusions parce qu’on se dit que les malades doivent être guéris. Ce qui n’est pas sur, car est aussi arrivé le phénomène de dépendance à ces remèdes.

Les variations boursières ont été certains jours tellement brutales que beaucoup ont imaginé que la bourse allait connaître un krach susceptible de contaminer l’économie réelle. Or, si la bourse a baissé, c’est bien parce qu’elle avait beaucoup trop monté. Les fondamentaux, les résultats d’entreprises et chiffres de la croissance, de l’emploi, restent bons et les effets de baisse ne sont pas systémiques comme en 2008.

Les vraies raisons de cette tempête sont parfaitement connues.

La première cause : l’inflation, dont la reprise (supérieure à 2%) devrait être plus soutenue que prévu. Avec notamment des hausses de salaires, annoncées la semaine dernière et qui ont tout de suite impacté la volatilité des marchés. C’est justement ce phénomène de hausse des prix qui la rend inévitablement plus instable. Du coup, beaucoup de spéculateurs qui pariaient sur des produits à faible volatilité ont du déboucler leurs positions et vendre.