La droite face au défi de la volte-face macronienne des seniors

Atlantico : Selon un sondage réalisé par l'IFOP pour le JDD, Emmanuel Macron se placerait en tête au 1er tour de la présidentielle avec 28% des voix, soit une progression sensible depuis le scrutin du mois d'avril dernier. Un écart qui semble provenir en large partie du vote des plus de 65 ans, qui passe de 26% à 38% en faveur d'Emmanuel Macron entre les deux périodes. Comment expliquer cet attrait du corps des séniors vers Emmanuel Macron, et à la défaveur d'un François Fillon qui voit le soutien de ce même électorat passer de 40% à 28% ?

Christophe de Voogd : Cette forte progression chez les seniors est a priori contre-intuitive. Cette catégorie est en effet la plus touchée par la hausse de la CSG et des dirigeants de LR comme Eric Woerth n'ont pas manqué de tacler un Macron "President anti-retraités". J'avancerai trois explications à ce renversement: d'abord les seniors les plus modestes qui ont fait leurs comptes s'y retrouveront avec la baisse de la taxe d'habitation. Mais l'essentiel est ailleurs: l'on sait cette population très sensible au devenir des plus jeunes qu'eux (leurs enfants et petit-enfants) pour lesquels ils sont de plus en plus amenés à contribuer dans le cadre des considérables (et oubliés) échanges financiers intra-familiaux. A leurs yeux, donc une politique gouvernementale explicitement tournées vers les actifs et les chômeurs peut donc être acceptée, quitte à ce qu'ils fassent eux -mêmes quelques sacrifices fiscaux. J’observe d’ailleurs que Macron avait déjà « surperformé » à la présidentielle chez les seniors (2,5 pts de plus que son résultat total) ; ce qui relativise un peu le « renversement » dont nous parlons... Enfin les seniors de droite sont plutôt contents de la direction générale des premiers temps du"macronisme réel": libéralisation de l'économie, engagement européen et gages en matière de sécurité (police du quotidien etc.). Une politique plutôt de droite donc, qui explique le recul équivalent du vote Fillon dans cette catégorie. Mais attention: tout dépendra de la réussite de ces mesures et un certain nombre de ces « nouveaux macroniens » se retourneront en cas d'échec et reviendront à leur positionnement à droite, voire à droite toute!.