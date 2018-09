Droit d’auteur : comment les députés européens préparent la défaite en célébrant la victoire du court-termisme

Note de la rédaction : Cet article a été publié initailement à cette adresse.

J’écris ces mots sous l’empressement avec, près de mon clavier, une tasse de café et une part de tarte à la myrtille dont je prends une bouchée entre l’écriture de deux phrases. Le Parlement européen a voté ce midi le rapport Voss, c’est-à-dire le texte provisoire de la directive droit d’auteur dans le marché unique européen. Une victoire contre les GAFA et pour l’indépendance du numérique européen, prétendent les lobbyistes du monde de la culture et de l’édition de presse, qui ont été d’une efficacité à peine croyable.

Figurez-vous qu’en quelques semaines estivales, ils sont parvenus à transformer le rejet par 318 voix de la directive, en une adoption par 438 voix contre 226. Je n’avais jamais vu renversement de situation aussi spectaculaire. Pour ça, chapeau bas.

C’est un grand jour pour l’Europe, pour la création, pour une vision pragmatique et non fantasmée du numérique, contre la colonisation de l’Europe de la part d’acteurs hégémoniques. 🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺 — Benjamin Sauzay (@BenjaminSauzay) 12 septembre 2018

Mais l’espérance de vie d’un tel discours de célébration est à peu près aussi courte que les myrtilles de ma tartelette. Ca me navre de voir à quel point l’industrie culturelle et de la presse continuent d’avoir une vision ultra court-termiste, incapable de prévoir les coups à venir comme l’exige toute bonne partie d’échecs. Loin de combattre les GAFA, le texte (sur lequel le lobbying de ces derniers a été largement exagéré) va les renforcer d’au moins deux manières, avec l’article 11 et l’article 13. L’article 11 crée un droit voisin au profit des éditeurs de presse, qui aura pour effet d’interdire aux plateformes d’afficher des liens de partage de contenus sans payer de licence. Ca peut sembler être une bonne idée pour la rémunération des journalistes, et de fait beaucoup l’ont cru avec, je crois, sincérité. Qui ne veut pas être payé pour l’exploitation de son travail ?