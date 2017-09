Drogue : la faillite de la prohibition ?

Trois anciens présidents de pays aussi sérieux que la Suisse, le Brésil et la Pologne ont appelé à légaliser les drogues dans une tribune parue le 26 août 2017 dans Le Monde. Aux côtés de Ruth Dreifuss, Fernando Cardoso et Aleksander Kwaniewski se trouvait aussi Michel Kazatchine, l’ancien directeur du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. D’autres figures éminentes ont affiché publiquement cette position par le passé: Cesar Gaviria (Colombie), Ricardo Lagos (Chili), Ernesto Zedillo (Mexique), l’ancien Secrétaire d’Etat des Etats-Unis George Shultz et l’ancien président de la Fed, Paul Volcker.

Cette fois, les auteurs s’appuient sur l’exemple de notre pays.

Ils observent notre échec à enrayer la banalisation de la consommation de drogue alors que nous figurons parmi les pays plus répressifs du monde occidental. A ce fléau s’ajoute la montée des violences inhérentes à ce marché clandestin. Les victimes directes et collatérales de ce trafic sont de plus en plus nombreuses. La faillite de cette politique répressive doit nous amener à changer d’approche pour une alternative assurant notre sécurité et respectant nos libertés fondamentales.

Le marché de la drogue obéit aux mêmes principes rationnels que n’importe quel autre secteur. Son caractère illicite déstabilise le jeu de l’offre et de la demande. La pénurie de l’offre due à la répression tire les prix vers le haut… et la qualité vers le bas. Les prix remontent d’autant plus qu’ils viennent rémunérer un risque supérieur à celui d’un produit licite. Risque judiciaire, bien entendu, mais surtout risque de ne pas disparaître dans un règlement de comptes. Confrontés à une demande massive, les dealers clandestins estiment leur espérance de gains élevée et tendent à en minimiser les risques.

Les profits de ce marché sont devenus tels que pour nombre de jeunes habitués aux dangers de leur cadre de vie dégradé, l’attrait est trop fort. Les nouveaux entrants usent de tous les moyens pour s’installer et conquérir des parts de marché. Or, ce secteur ne tolère que les monopoles et les cartels. En l’absence d’institutions assurant une concurrence libre et ouverte et le respect des règles, les contrats sont vite reniés et réglés à la kalachnikovs. Le voisinage vit dans la terreur de cette violence organisée qui ne craint pas de faire concurrence à celle des pouvoirs publics.

Les Etats-Unis ont déjà expérimenté ces effets intrinsèques à toute prohibition de produits populaires. La ratification en 1919 du 18e Amendement a interdit l'élaboration, la vente et le transport de boissons alcoolisées sur l'ensemble du territoire américain jusqu’en 1933. Le taux d’alcoolisme a explosé de 300% avec la multiplication des bars clandestins – plusieurs dizaines de milliers dans la seule ville de New York - dans les années qui ont suivi. En plus des 10.000 morts dus au programme d’empoisonnement fédéral – encore une idée de technocrate -, le nombre de victimes de la guerre des gangs dans la construction de leurs empires s’est avéré tellement dramatique que l’opinion a exigé la fin de cette guerre contre l’alcool au nom des libertés individuelles, de l’insécurité engendrée par cette politique… et du manque à gagner fiscal. Cet échec monumental n’a pas servi de leçon aux Etats-Unis.