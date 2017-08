Douloureux mais nécessaire : comment apprivoiser "le désert" créé par la mort d'un proche

Le désert : un passage obligé

Le départ de l’être cher a provoqué une déchirure dans votre vie « telle qu’elle était ». D’autres déchirures sont peut-être survenues dans votre vie : une autre personne chère décédée, la perte d’un travail ou d’une source de revenus importante. Toutes ces ruptures, ces déchirures créent ce que j’appelle des « trous dans le cœur ».

À noter

L’Amour s’introduit dans vos blessures et les colmate subtilement et doucement sans avoir à nommer ou à analyser chacune d’entre elles. L’Amour guérit les blessures d’amour de manière inconditionnelle. L’Amour ne se dit pas : « Oh la la, il y a trop de blessures, ce sera compliqué » ou « Il ou elle n’a pas assez analysé sa blessure. Je reviendrai plus tard » ou encore : « La blessure est trop petite. Ça ne vaut pas la peine. » L’Amour ne pense pas ! Il est ! L’Amour guérit à condition que votre cœur soit ouvert, ou du moins entrouvert.

La déchirure a forcé une ouverture qui vous a propulsé dans un « passage obligé » que j’appelle « un désert »21. Pourquoi est-ce que j’utilise le mot désert ?

• Parce que votre espace de vie actuel est aride, inconfortable et sans repères.

• Parce que vous n’êtes plus ce que vous étiez et ne savez pas ce que vous deviendrez.

• Parce que votre vie d’avant n’existe plus sous la forme que vous connaissiez et que votre vie d’après reste et restera voilée à votre conscience tant et aussi longtemps que votre désert ne sera pas fertilisé de semences de guérison. Confronté à l’aridité d’un tel milieu de vie, vous reconnaissez l’exigence d’un tel passage. Afin de ne pas le « subir », vous décidez d’en faire une « étape » à partir de laquelle vous pouvez renaître et revivre. Personne ne peut le faire à votre place. Par contre, ce que je peux vous dire, c’est que je sais que vous pouvez y arriver.

Le désert : un passage évolutif

Apprivoiser son désert ne veut pas dire tourner en rond dans sa souffrance, mais se donner toutes les chances de créer l’espace intérieur à partir duquel le processus menant vers le mieux-être et la guérison peut s’activer.

Maintenant, pour quelle raison choisiriez-vous d’apprivoiser un espace aussi aride et inconfortable ? Parce que le « gazon » ou si vous préférez « les semences porteuses du mieux-être » ne pousseront nulle part ailleurs que dans ce désert.

Croyez-moi, plusieurs personnes ont essayé de faire fi de cette loi incontournable et nul n’y est arrivé, à commencer par moi. Vous voilà au cœur d’une réalité difficile à envisager pour votre cœur tout comme pour votre mental, je le reconnais !