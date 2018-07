Le double visage de l’affaire Benalla : celui qui a abondamment (complaisamment ?) été raconté et celui qui se joue en silence au sommet de l’Etat

Atlantico : L’affaire Benalla a déboulé brutalement sur l’écran radar des Français mais Alexandre Benalla a affirmé dans son interview dans le Monde qu’au-delà de la faute commise le 1er mai et qu’il assume - tout en la ramenant à une simple faute politique - il est devenu le maillon faible par sur lequel certains, au sein du ministère de l’intérieur ou de la préfecture de police, se sont appuyés pour déstabiliser Emmanuel Macron. Y-a-t-il en fait deux affaires parallèles, une très visible traitée par les médias et les commissions d’enquête parlementaire sur les actions et la sanction réservée à M.

Benalla, l’autre beaucoup moins et se jouant en coulisses sur une sorte de rébellion de l’Etat contre le mode de gouvernement de M. Macron ?

Edouard Husson : Je crois qu’il n’y a qu’une affaire. Mais elle est traitée d’une manière très particulière. Le fond de la question, c’est ce que vous indiquez: le Ministère de l’Intérieur s’est rebiffé. Au fond les ministères régaliens sont maltraités depuis de longues années. Ils ne disposent pas de budgets à la hauteur de l’ensemble des missions qui leur incombent. Les personnels sont sursollicités. Rappelons-nous les nombreux suicides de policiers ces dernières années. Les ministères régaliens ont largement servi de variable d’ajustement pour l’Etat, qui doit remplir les critères budgétaires de la zone euro. Depuis des années, nos militaires, nos policiers, nos personnels de justice, nos diplomates font des prouesses, le plus souvent avec des bouts de ficelle. Ils supportent leur sort mais ils demandent qu’au moins on les traite avec dignité. Le Ministère de la Défense n’a pas digéré le limogeage du Général Pierre de Villiers; l’augmentation des budgets militaires ne suffira pas à éteindre le feu qui couve du ressentiment. Dans le cas qui nous intéresse, on peut imaginer, par exemple, que le coup soit parti du corps préfectoral, qui ne pouvait supporter la perspective de voir Alexandre Benalla nommé sous-préfet. Mais le cas d’Alexandre Benalla n’est qu’un prétexte et c’est tout un ministère qui marque une opposition sourde au chef de l’Etat. Nicolas Sarkozy avait mis le Ministère de l’Intérieur au coeur de sa politique mais en diminuant ses moyens. Sous François Hollande, les hommes ont été de plus en plus sollicités, du fait de la menace terroriste, et les moyens n’ont augmenté que légèrement. Avec Emmanuel Macron l’augmentation de moyens reste lente, malgré les tâches croissantes; et en plus on a le sentiment d’être court-circuité. Benalla c’est, si j’ose dire, la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

Si on considère que certains réseaux au sein de l’Etat, mécontents de la gouvernance très commando adoptée par Emmanuel Macron ont œuvré à l’émergence de l’affaire Benalla afin de mettre un coup d’arrêt à certaines pratiques de gouvernement, pourquoi cet aspect là est-il resté si peu commenté ? Les détails croustillants de l’affaire (appartement ou voiture de fonction, badge pour l’Assemblée, etc...) auraient-ils servi de vinaigre pour les mouches pour que le scandale éclate en concentrant l’attention sur M. Benalla tout en la détournant de ces guerres de l’ombre ?

Le pouvoir n’est pas un bloc. Il y a le gouvernement, il y a le Parlement, il y a l’Etat, il y a les médias établis, il y a l’opinion etc....Un fait frappant est que ce ne soit ni Le Canard Enchaîné ni Mediapart qui ont sorti l’affaire mais Le Monde. On peut supposer que la loi sur les fake-news passe mal jusque dans le jounalisme mainstream. Il y a donc eu convergence entre deux oppositions au sein d’un système de pouvoir polycentrique. Un ministère régalien maltraité et le journal de l’establishment par excellence ont fait converger leur mécontentement. Vous remarquerez que c’est aussi Le Monde qui publie un entretien avec Alexandre Benalla qui est très construit: comme si, une fois la salve des opposants tirée, il y avait un accord avec « l’adversaire » pour qu’il puisse lui-même faire tirer une salve. Les apparences sont sauves. Un tir de chaque côté. On va s’arrêter là - provisoirement. Vous avez raison sur le fait qu’on a eu droit plutôt à une série de détails croustillants qu’à un débat de fond. Mais c’est la loi du genre. On n’attrape pas les mouches avec du vinaigre, comme vous dites. Comment voudriez-vous d’ailleurs avoir un débat de fond, par médias interposés, sur la sécurité intérieure ou sur les moyens du Ministère? Il ne faut pas oublier que nous sommes en pleine lutte antiterroriste, que la sécurité publique est menacée par des militants gauchistes et des casseurs professionnels, que l’après- Coupe du Monde a montré comme il est difficile de canaliser l’énergie de la jeunesse des banlieues. Il faut bien faire tourner l’Etat et ses forces de l’ordre. Aucun haut responsable ne peut prendre le risque de démissionner en pleine bataille, en pleine série de batailles sur le front intérieur, même pour attirer l’attention sur le manque de moyens mis à disposition par un gouvernement. Il vaut mieux faire mousser les détails de l’affaire Benalla. Vous remarquerez d’ailleurs qu’il y a un autre personnage impliqué, Vincent Crase; mais on parle très peu de lui. Il s’agit de concentrer l’attention sur les moyens, généraux et personnels, mis à disposition d’Alexandre Benalla pour faire prendre conscience du décalage avec l’ordinaire des forces de sécurité. C’est là que se rejoignent ce que vous appelez les deux affaires.