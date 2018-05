Donald Trump choque la France en parlant du Bataclan : mais au fait, est-il si difficile de se procurer des armes chez nous quand on a de mauvaises intentions ?

Atlantico : Le Président américain Donald Trump a provoqué de très importantes réactions de contestation en France après avoir déclaré à propos de l'attentat du Bataclan que "si un employé, ou juste un client avait eu une arme [...] les terroristes auraient fui ou se seraient fait tirer dessus". Au-delà de cette polémique, reste que, les agresseurs du Bataclan avaient réussi à se procurer des armes. Qu'en est-il véritablement aujourd'hui du contrôle de la vente des armes en France ? Peut-on le juger efficace ?

Alain Rodier : Ce ne sont pas exactement des réactions de "contestation" qui ont eu lieu mais d’"indignation" des familles des victimes. Ces dernières ont fort justement demandé au gouvernement français d’émettre une protestation ce qui a été fait il y a trois jours. Il y a peu de chances que cela impressionne le maître de la Maison Blanche qui agît comme bon lui semble sans se soucier de son image à l’extérieur des États-Unis. A sa décharge, ce n'est pas le premier président américain qui se comporte de la sorte mais cela se faisait auparavant plus discrètement.

Sur le fond de l’affaire, une fois de plus les déclarations du président Trump visaient son propre électorat, en l’occurrence celui qui est très présent au sein de la National Rifle Association (NRA) qui défend le droit des citoyens à porter une arme (selon le deuxième amendement de la Constitution US). Il ne faut pas se faire d’illusions. Les opposants à la diffusion libre des armes à feu qui ont participé aux manifestations (composées de beaucoup de jeunes) qui ont suivi les dernières tueries dans les universités américaines restent très minoritaires dans le pays. Pour les Américains, le droit de porter des armes est dans leur Histoire, leur légende et quasi dans leurs gênes. C'est l'héritage d'un passé aventureux lié à une méfiance permanente (pour ne pas dire plus) vis-à-vis du pouvoir fédéral. Tout au plus certains États parviennent à faire adopter des restrictions mineures comme la limitation de la capacité des chargeurs à dix coups. Mais globalement, la législation aux États-Unis est de plus en plus laxiste. Ainsi, la majorité des États accordent le port d’arme dissimulé (undercover) ce qui n’était pas le cas il y a vingt ans ! L’Europe aura beau dire, elle n’a pas voix au chapitre pour changer la mentalité des citoyens américains. En gros, c’est leur affaire et nous n’y pouvons rien.

Pour revenir à la France, la législation sur les armes est régie par de nombreux articles et de décrets de lois dont le L311-2 est la clef de voûte. En simplifiant au maximum, depuis 2013 seuls les chasseurs, les tireurs sportifs et des sociétés de sécurité privées (comme les transports de fonds, quelques gardes du corps et les polices municipales qui peuvent être assimilées à des "sociétés privées" au service des municipalités qui en ont fait la demande) sont autorisés à détenir des armes. Mais elles ne doivent pas entrer dans la catégorie dite "de guerre" ; par exemple toute arme pouvant tirer par rafales est totalement prohibée.