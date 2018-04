"Don’t worry, he won’t get far on foot" : un biopic poignant et passionnant

CINEMA

« Don’t worry, he won’t get far on foot »

de Gus Van Sant.

Avec Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara.

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Sous ce titre un peu mystérieux qui signifie « Ne t’inquiète pas, il n’ira pas loin à pied », il y a une histoire vraie : celle de John Callahan, un ancien alcoolique devenu, dans les années 70, un caricaturiste vénéré malgré un handicap généralement rédhibitoire à l’exercice de ce métier : une tétraplégie, consécutive, en l’occurrence pour Callaghan, à un méchant accident de voiture, à l’âge de vint et un ans.

Inspiré de son autobiographie éponyme, le film va raconter comment, grâce à un groupe de soutien animé par un leader charismatique (Jonah Hill), grâce aussi à l’amour d’une femme ( Rooney Mara), cet ancien fêtard invétéré (Joaquin Phoenix) va réussir à sortir de sa dépendance, et trouver sa voie en découvrant , malgré son handicap qui lui paralyse aussi les mains, qu’il peut et sait dessiner.

Humour noir et caustique, style singulier, regard acerbe sur la société, penchant irrépressible pour le politiquement incorrect… Dans ce biopic poignant et passionnant, on va voir John se reconstruire et accéder finalement au rang d’auteur de bandes dessinées iconique, à la renommée internationale.

POINTS FORTS

- Récit d’une longue et douloureuse reconstruction, l’histoire a une force émotionnelle assez torrentielle.Gus Van Sant ne triche pas avec son héros. Pour avoir rencontré à plusieurs reprises le vrai John Callaghan (décédé en 2010, à l’âge de 59 ans), il le montre d’abord tel qu’il devait être, avant et tout de suite après son accident (incontrôlable, insupportable et suicidaire), puis, tel qu’il est devenu au fil de sa rééducation, toujours aussi extravagant et fulgurant, mais plus ouvert, plus tolérant et plus positif . Le récit n’omet rien ni de ses rechutes, ni de ses doutes, ni de ses difficultés, même celles d’ordre sexuel.

C’est assez formidable parce que Van Sant parvient à ne jamais tomber dans le mélo, guidé sans doute par le caractère même de son héros, tenu, jusqu’au bout, hors du désespoir, par son humour vachard, son sens de la dérision et son goût de la provoc.

- C’est Joaquin Phoenix qui a endossé le rôle de Callahan. Et une fois de plus, l’acteur (prix d’interprétation à Cannes l’année dernière pour A Beautiful Day) se montre sensationnel. Pour ne pas tirer, lui non plus, sur la corde du sentimentalisme, son jeu est minimaliste, mais son engagement, total. Pour être au plus près de la vérité de son personnage, la star américaine écoute longuement les enregistrements que Gus Van Sant avait réalisés avec le dessinateur dans les années 90, se passe et repasse les documentaires qu’on lui avait consacrés, va à la rencontre de patients de centres de rééducation et apprend…à se déplacer en fauteuil roulant. Le résultat de ce travail préparatoire est époustouflant.