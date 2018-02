Don Quichotte contre les moulins à vent ? Edouard Philippe entend se battre contre les capitaux étrangers

Il va falloir s’inquiéter de l’état de santé du Premier ministre. Aller un vendredi après-midi sur un site de L‘Oréal est sans doute intéressant. Le tourisme industriel, après tout, ne peut pas faire de mal. L’Oréal est un des plus beaux fleurons de l’industrie française. C’est un champion du monde du shampooing et de la coloration. Normal qu’il reçoive la visite périodique des membres du gouvernement.

Mais venir chez L’Oréal pour annoncer qu‘il va renforcer la protection des entreprises françaises contre les investisseurs étrangers relève du n’importe quoi politique. C’est Don Quichotte qui brandit ses armes contre les moulins à vent.

Edouard Philippe vient chez L’Oréal « parce qu’il existerait en coulisses un risque de voir arriver des prédateurs étrangers », qui profiteraient du départ non vérifié de Nestlé, au passage entreprise suisse, à l’échéance fin mars, du pacte d’actionnaires qui liait Nestlé à la famille Bettencourt.

Le Premier ministre veut donc renforcer les dispositions du décret Montebourg que l’ancienministre de l’industrie avait pris au moment de l’affaire Alstom, reprenant ainsi un dispositif initié par Dominique de Villepin qui pensait protéger le groupe Danone contre la gourmandise de Pepsi.

Pour pouvoir bien démontrer l’utilité du décret, Matignon a précisé que ce décret avait été actionné plus de 100 fois par an. En réalité, la mise en œuvre a du être très discrète. On ne sait jamais comment ni pour quoi. Précision bizarre parce qu’en plus ce décret ne correspond pas aux règles de l’Union européenne qui pourrait l'invalider, mais ne prend même pas le temps de le faire, jugeant le dispositif, bien qu’illégal, complètement inutile.

On est vraiment au cœur du cinéma politique pour impressionner des opinions publiques dont on pense qu‘elles ne comprennent rien à l’économie ; ce qui reste à prouver. Le scénario est très bien rodé, mais les français ne sont quand même pas complètement débiles.

1er point : il existe, c’est vrai, beaucoup de capitaux disponibles aux Etats- Unis et en Chine et qui cherchent à acheter des entreprises étrangères ou à investir en France. Certains de ces capitaux sont tenus et utilisés par des fonds spéculatifs ou activistes. Ils peuvent être tentés de déstabiliser certaines gouvernances ou même de démanteler certaines entreprises. Ceci dit, c’est assez rare et si les entreprises sont ciblées par les activistes, c’est qu’elles sont fragiles au niveau de leur gouvernance, de leur stratégie ou de leurs performances. Ceci dit, la liberté de mouvement des capitaux n’oblige pas la France à être naïve. Aucun pays développé, à commencer par les Etats-Unis, ne laisse son patrimoine sans défense face à des fonds ouvertement activistes.

2e point : le capitalisme français, c’est vrai, est assez pauvre en capitaux français de long terme. Il existe un réel problème de fléchage car néanmoins les français sont de bons épargnants. Mais cette épargne se dirige principalement vers l’immobilier ou des fonds d’Etat, lesquels vont financer le déficit budgétaire. Que le gouvernement réduise ses dépenses publiques et crée des fonds de pensions ou des assurances-vie investies en actions, et l’épargne reviendra dans les entreprises, si par ailleurs ces entreprises sont compétitives.